CEDIMAT y Cincinnati Children’s Hospital celebran el Primer Simposio Internacional de Cirugía Ginecológica en Adolescentes

Con el firme propósito de cuidar el futuro de la salud femenina, los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), realizaron el Primer Simposio Internacional de Cirugía Ginecológica en Adolescentes, tras una alianza con el Cincinnati Children’s Hospital y su Clínica Integral de la Mujer, bajo el lema “Cuidando el Futuro: Salud Ginecológica Integral para la Adolescente de Hoy”.

Este evento pionero en el país reunió a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de promover un abordaje integral de la salud ginecológica en adolescentes, destacando la importancia del diagnóstico temprano, las intervenciones quirúrgicas seguras, la bioética y el trabajo multidisciplinario, todo enfocado en preservar la fertilidad y el bienestar físico, emocional y social de las pacientes jóvenes.

Durante el simposio, se abordaron las principales patologías ginecológicas que afectan a adolescentes, como trastornos menstruales, quistes ováricos, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis y anomalías congénitas; así como los factores de riesgo que inciden en su aparición, incluyendo antecedentes familiares, menarquia temprana, obesidad y tratamientos oncológicos previos.

Uno de los temas centrales fue el Abordaje Multidisciplinario de la Endometriosis, una condición que puede iniciarse desde la menarquia y cuyo diagnóstico suele retrasarse hasta siete años. La integración de ginecología, psicología, nutrición, endocrinología y manejo del dolor crónico fue destacada como clave para mejorar la calidad de vida y prevenir la infertilidad futura.

El evento contó con la participación de especialistas como los doctores Krista Childress, Javier González Del Rey, Lesley Breech, del Cincinnati Children’s Hospital y por CEDIMAT, Eleazar Santana, Miguel Montalvo y Laura Olivares Valenzuela, quienes ofrecieron un total de 8 conferencias de alto impacto académico.

Este simposio marca un hito en la formación médica especializada en República Dominicana, siendo la primera capacitación enfocada exclusivamente en salud ginecológica adolescente, reafirmando el compromiso de CEDIMAT con la innovación, la educación médica continua y el cuidado integral de la mujer desde sus primeras etapas de desarrollo.