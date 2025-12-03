Carrefour inaugura con éxito la edición 2025 de su Feria de Vinos

Santo Domingo. – Carrefour inauguró con éxito la edición 2025 de su tradicional Feria de Vinos, un encuentro que celebra sus 25 años promoviendo la cultura vitivinícola en República Dominicana.

El evento presenta más de 350 referencias de vinos de reconocidas regiones de Francia, España, Chile, Argentina, Italia, Estados Unidos y Australia. Los asistentes disfrutaron de catas guiadas, degustaciones, música en vivo y la rifa de una exclusiva botella Grand Vin de Sauternes, Premier Cru de Barsac, Château Climens 1953.

Oliver Pellín, director general de Carrefour, destacó: “Cada año buscamos enriquecer la experiencia de nuestros clientes con nuevas propuestas y la calidad que caracteriza esta feria desde sus inicios.”

La actividad contó con la presencia de personalidades del ámbito social y empresarial, así como expertos del vino que ofrecieron orientación personalizada.

Gerardo García, director de Operaciones, agradeció el apoyo de las principales casas distribuidoras nacionales e internacionales.

Karine Noetinger, coordinadora del evento, señaló que durante la feria habrá enólogos disponibles, degustaciones y actividades diarias para guiar al público en la selección de sus vinos.

El encarte presenta una selección de vinos clasificados en las categorías Oro y Plata, distinciones creadas por Carrefour para resaltar las etiquetas más destacadas por su relación calidad–precio en esta temporada.

La Feria de Vinos Carrefour 2025 estará vigente hasta el 12 de diciembre reafirmando el compromiso de la marca con experiencias de calidad y con la promoción de la cultura del vino en el país.

