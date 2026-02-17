Cámaras con tecnología de inteligencia artificial y pantallas más brillantes a la vanguardia de los nuevos moto g77 y moto g67

Motorola, una empresa de Lenovo, presenta el moto g77 y el moto g67, dos nuevas y audaces incorporaciones a la familia moto g que elevan el estándar de lo que puede hacer un smartphone de gama media. Desde fotos más nítidas hasta un entretenimiento más fluido y un rendimiento fiable durante todo el día, estos dispositivos están diseñados para mejorar los momentos en los que las personas más confían en sus teléfonos. Con pantallas vívidas, sistemas de cámara inteligentes y durabilidad de grado militar1, el moto g77 y el moto g67 ofrecen una combinación de rendimiento y estilo.

Ambos dispositivos están equipados con sistemas de cámara líderes en su clase5 diseñados para mejorar la fotografía móvil. El moto g77 presenta la primera cámara de 108 MP con zoom sin pérdida de calidad de 3x en un moto g, lo que ofrece una claridad y un detalle excepcionales. El moto g67 cuenta con un sensor Sony LYTIA™ 600 de 50 MP con tecnología Quad Pixel6, lo que garantiza resultados vibrantes en cualquier condición de iluminación. Como complemento al hardware de ambos dispositivos, las funciones de moto ai, como el Modo Retrato para obtener una profundidad realista y la captura automática de sonrisas7, hacen que sea más fácil que nunca tomar la foto perfecta. La edición es igual de sencilla gracias a las herramientas de Google Photos, como Magic Eraser, Photo Unblur y Auto Frame, que permiten a los usuarios perfeccionar sus imágenes con solo unos pocos toques.

Las imágenes cobran vida en la pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas más brillante jamás vista en un moto g, presente en ambos dispositivos. Con una resolución un 17 % más nítida que su predecesor y 5 veces más brillo2, los usuarios pueden disfrutar de colores ultra vívidos y detalles nítidos tanto en interiores como en exteriores. La frecuencia de actualización de 120 Hz3 garantiza un desplazamiento suave y transiciones fluidas entre aplicaciones, mientras que la tecnología de baja luz azul certificada por SGS ayuda a reducir la fatiga ocular durante el uso prolongado.

Diseñados para durar, ambos dispositivos cuentan con una durabilidad de grado militar1, Corning® Gorilla® Glass 7i y resistencia al agua IP644, lo que ofrece el más alto nivel de protección contra el polvo, un rendimiento dos veces mejor frente a caídas y rayones⁸ y la capacidad de soportar temperaturas extremas de -20 ºC a 60 ºC. Su suave acabado de lujo añade una sensación de alta calidad, mientras que los colores seleccionados por Pantone, entre los que se incluyen PANTONE Shaded Spruce, PANTONE Black Olive, PANTONE Arctic Seal y PANTONE Nile, ofrecen opciones que se adaptan a todos los estilos.

Lo que tenés que saber del moto g77 y el moto g67

Los nuevos smartphones de la familia moto g

Cámaras: 108 MP con zoom 3x sin pérdida de calidad (moto g77) y 50 MP Sony LYTIA™ 600 (moto g67)

IA: funciones moto ai para retratos, sonrisas automáticas y edición inteligente

Pantalla: Extreme AMOLED 6,8” con hasta 5 veces más brillo 2 y 120 Hz 3

Resistencia: grado militar 1 , Gorilla® Glass 7i y protección IP64 4

Batería: 5200 mAh con carga rápida TurboPower™ 30

Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos® y sonido Hi-Res

Los modelos moto g77 y moto g67 están diseñados para ofrecer un rendimiento fluido, tanto si los usuarios utilizan varias aplicaciones, como si reproducen contenido en streaming o juegan mientras se desplazan. Equipados con chipsets de alto rendimiento y hasta 12 GB de RAM⁹, estos dispositivos ofrecen una experiencia rápida y fluida sin retrasos. Además, su generosa capacidad de almacenamiento de hasta 512 GB10 permite a los usuarios tener siempre a mano sus fotos, videos y aplicaciones favoritas sin preocuparse por el espacio.

Para igualar ese rendimiento, una batería de larga duración de 5200 mAh mantiene a los usuarios conectados durante todo el día11, alimentando todo, desde videollamadas hasta listas de reproducción. Cuando llega el momento de recargar, la tecnología TurboPower™ 30 proporciona un rápido impulso de energía en solo unos minutos. Y una vez que vuelven a estar en funcionamiento, los usuarios pueden disfrutar de un audio hasta un 300 % más potente que la generación anterior gracias a los altavoces estéreo duales mejorados con Dolby Atmos® y sonido certificado Hi-Res12.

En todas nuestras franquicias, Motorola ofrece un conjunto de funciones cuidadosamente diseñadas para simplificar y enriquecer la experiencia del usuario. Con Hello UX y Moto Secure, los usuarios disponen de las herramientas necesarias para personalizar su dispositivo, proteger sus datos y crear entornos digitales seguros. La integración con Chat with Gemini¹³ de Google añade una nueva capa de productividad, ya que ayuda a los usuarios a intercambiar ideas, escribir mensajes o planificar eventos utilizando la voz, el texto o incluso la cámara. Y con Circle to Search¹⁴ de Google, pueden buscar instantáneamente cualquier cosa en la pantalla con un simple círculo, resaltado, garabato o toque.

Disponibilidad

El moto g77 estará disponible en los próximos días en los canales propios de Motorola, los principales operadores y retailers del país.

