CAID recibe a la Miss Universo Fátima Bosch en visita de sensibilización sobre el autismo

Santo Domingo, R.D. – El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) recibió en su sede de Santo Domingo Este a la Miss Universo Fátima Bosch, quien se encuentra de visita en el país como parte de una agenda orientada a visibilizar y concienciar sobre el trastorno del trastorno del espectro autista (TEA).

Bosch estuvo acompañada por la directora de Miss República Dominicana, Magalis Febles. La delegación fue recibida por el doctor Fernando Benoit, director nacional del Caid, la directora de la sede Santo Domingo Este, Milidelquis Estévez; y el presidente de CONADIS, Benny Metz, entre otros representantes institucionales.

Bosch realizó un recorrido por las instalaciones del centro, donde compartió con niños y niñas con autismo, así como con los terapeutas que forman parte de los programas de atención integral que ofrece la institución, destacando la importancia de los programas de apoyo dirigidos a niños y niñas con autismo para transformar su realidad y construir una sociedad más empática e inclusiva.

“Es fundamental visibilizar cómo son estos niños y niñas, para que la sociedad aprenda a tratarlos con respeto y empatía”, expresó.

Asimismo, dirigió un mensaje especial a los padres, exhortándolos a confiar en el potencial de sus hijos y a brindarles el amor y el acompañamiento.

Bosch también compartió una reflexión personal, indicando que se identifica con las personas dentro del espectro autista, ya que es neurodivergente y desde temprana edad tuvo que aprender a confiar en sí misma, aun cuando no siempre recibió apoyo.

“Tenía una manera diferente de ver la vida; algunas cosas se me complicaban, pero otras se me facilitaban. Eso me permite sentir empatía por quienes necesitan una voz y muchas veces no son escuchados ni apoyados”, manifestó.

La visita forma parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la visibilidad del autismo y apoyar el trabajo que realizan instituciones como el CAID en favor de la atención integral de personas con discapacidad.

