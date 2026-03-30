Brecha de datos: apenas un 20 % de la información sobre niñez tiene ubicación en RD

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, Lunes 30 de marzo de 2026.- Con el objetivo de transformar los datos en herramientas concretas para la toma de decisiones públicas, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y en alianza con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) realizó el taller “De la data al territorio: vinculando los datos nacionales de infancia y adolescencia”, un espacio clave para avanzar hacia un sistema integrado de información geoestadística sobre la niñez y la adolescencia en el país.

El encuentro reunió a representantes de instituciones del Sistema Estadístico Nacional y del ámbito académico, con el propósito de identificar, sistematizar y evaluar el potencial de georreferenciación de las estadísticas existentes sobre infancia y adolescencia. Cuando se habla de datos georreferenciados, se hace referencia a información que permite identificar en qué territorios específicos se concentran las brechas que afectan a la niñez.

Durante las palabras de apertura, Mildred Martínez, directora general de la ONE, destacó la importancia del enfoque territorial: “Para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia es indispensable comprender sus realidades desde el territorio. La georreferenciación de los datos nos permite identificar brechas y responder con mayor precisión desde las políticas públicas”.

Actualmente, se estima que menos del 20 % de las estadísticas nacionales vinculadas a infancia y adolescencia están georreferenciadas. Este desafío representa una oportunidad estratégica para fortalecer la planificación basada en evidencia territorial. Con esta iniciativa se proyecta avanzar hacia la georreferenciación total de los indicadores en el mediano plazo, con la meta de alcanzar al menos un 65 % de cobertura al finalizar el año 2027.

Gran parte de la información estadística sobre infancia se encuentra dispersa entre diversas instituciones, lo que limita su uso estratégico. El taller permitió fortalecer las capacidades técnicas para integrar esos datos al geoportal de la ONE, haciéndolos más accesibles, comparables y útiles para el diseño de políticas públicas.

En nombre de UNICEF en República Dominicana, Felipe Díaz, oficial de Monitoreo y Evaluación, destacó la importancia de visibilizar a la niñez en los procesos de planificación: “Vincular las estadísticas de infancia al territorio es fundamental para asegurar que ningún niño o niña quede invisible en los procesos de planificación, monitoreo y garantía de derechos”.

Resultados del taller

Entre los principales resultados obtenidos se destacan:

Elaboración de un mapa institucional de actores vinculados a datos de infancia.

Identificación de indicadores clave con potencial de georreferenciación.

Desarrollo de fichas técnicas preliminares.

Definición de una hoja de ruta para 2026–2027 orientada a ampliar progresivamente la cobertura de datos georreferenciados, con la meta de alcanzar al menos un 65 % al cierre de 2027.

Con esta iniciativa, la ONE y UNICEF reafirman su compromiso con una gestión estadística moderna, articulada y centrada en las personas, donde la información no solo se produce, sino que se traduce en mejores oportunidades y condiciones de vida para la infancia y adolescencia dominicana.

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