Biblioteca UASD Recinto Barahona recibe obras completas de Juan Bosch para fortalecer la bibliografía académica

BARAHONA: La Biblioteca del Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Barahona, recibió la colección de las obras completas del profesor Juan Bosch, donadas por el maestro Ramón López Ynoa, docente de esta unidad académica, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la bibliografía disponible para el estudiantado y la comunidad académica de la región Sur.

La entrega formal fue realizada en la sede de la Biblioteca del Recinto y recibida por el director general, maestro Manuel De La Cruz Fernández, acompañado del encargado de la Biblioteca, Rafael Alcántara La Fuente, así como estudiantes y servidores administrativos.

Durante el acto, López Ynoa destacó que la lectura constituye una herramienta esencial para la construcción del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico, especialmente en un contexto social caracterizado por constantes transformaciones.

El docente explicó que la colección está compuesta por 40 volúmenes que integran las obras completas de Juan Bosch, considerado uno de los más importantes cuentistas de América Latina y un referente de la narrativa breve del siglo XX.

El también candidato a la subdirección académica de la UASD Recinto Barahona dijo que este valioso aporte bibliográfico representa una fuente fundamental para el estudio de la literatura dominicana, la historia y el pensamiento político y social.

El profesor Juan Bosch fue escritor, educador, político y expresidente constitucional de la República Dominicana (1963). Su legado literario incluye obras emblemáticas como “Dos pesos de agua”, “La Mañosa” y “De Cristóbal Colón a Fidel Castro”, textos que abordan la realidad social dominicana y latinoamericana desde una perspectiva crítica y profundamente humanista.

De su lado, el director general del recinto, Manuel Antonio De La Cruz Fernández, valoró la donación como un aporte significativo para el desarrollo académico e investigativo de la institución.

“Estas obras constituyen un pilar fundamental para el fortalecimiento de la investigación científica, el análisis de la narrativa dominicana y la comprensión del pensamiento social y político de Juan Bosch”, expresó la autoridad académica.

Asimismo, resaltó que este aporte fortalece el compromiso institucional de la UASD Recinto Barahona con la formación integral de profesionales críticos, reflexivos y comprometidos con el desarrollo del país.

La principal autoridad académica aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad universitaria a retomar el hábito de la lectura como base esencial para la generación de conocimientos y el crecimiento intelectual.

La Biblioteca del UASD Recinto Barahona es considerada uno de los principales centros de documentación de la región Sur, ofreciendo recursos bibliográficos y servicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, en consonancia con la misión de la Primada de América de promover la educación superior, la investigación y la difusión del conocimiento.

