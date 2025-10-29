Banco Popular gana oro en los premios Fintech Américas por su afiliación digital

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano fue reconocido con el galardón oro en la categoría de Inclusión Financiera en la última edición de los premios Fintech Américas, gracias a su proyecto de afiliación digital u onboarding digital optimizado con tarjetas y préstamos, lo que ha significado para la entidad financiera que más del 41% de los nuevos clientes se integren al banco, actualmente, por esta vía digital.

Este nuevo galardón de Fintech Américas representa la segunda vez consecutiva que el Popular obtiene oro en estos premios. En 2025, también fue distinguido en la categoría de inclusión financiera por su ecosistema digital de aplicaciones móviles para inclusión bancaria, reflejando el liderazgo de la entidad bancaria en cuanto a transformación digital con impacto social, en la República Dominicana.

Los Premios Fintech Américas, que celebran su décima edición, reconocen a las instituciones, equipos y líderes que están transformando las finanzas en América Latina y el Caribe, enfocándose en soluciones que fomentan mayor eficiencia e inclusión en los servicios financieros.

Precisamente, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana destacó con la mejor puntuación del sistema el onboarding digital del Banco Popular en su reciente “Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano 2025”, reseñando de forma especial la sencillez y fluidez del proceso, así como la autenticación segura en sus canales digitales.

Acercar la banca digital a más usuarios

Al respecto de este nuevo reconocimiento, el presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, subrayó la importancia del galardón y su transcendencia regional, resaltando que es una validación del liderazgo del Popular por acercar los beneficios de la banca digital a más usuarios.

“Este logro reafirma su apuesta por la transformación digital de los servicios financieros en el país, al enfocarnos estratégicamente en cómo brindar a las personas mayores oportunidades de acceso al sistema financiero y de crecimiento a través de la tecnología”, dijo el presidente ejecutivo del Popular.

Gracias al nuevo proceso de onboarding o afiliación digital, el Popular facilita a los usuarios la apertura de cuentas, la solicitud de tarjetas de crédito y préstamos personales desde su aplicación móvil App Popular, sin necesidad de visitar una sucursal y mediante una experiencia digital simple, rápida y segura.

