Bad Bunny y el Super Bowl
El rugido de una generación, la bandera de todos los que sueñan, resisten
y crean desde el idioma más vivo del planeta. Cómo un artista nacido en
Puerto Rico se convierte en símbolo cultural, económico y político del
nuevo poder latino, es un golpe maestro del pop latino.
Por: Pavel De Camps Vargas
Por primera vez en la historia del Super Bowl, el espectáculo del medio tiempo no será
solo entretenimiento: será una declaración de identidad continental. El anuncio de
que Bad Bunny será la estrella principal del espectáculo de medio tiempo del Super
Bowl LX (2026) no solo ha encendido las redes: ha sacudido las placas tectónicas del
entretenimiento global. El artista puertorriqueño que transformó el reguetón en un
idioma universal, ha sido confirmado como protagonista del show del Super Bowl LX
(2026), el evento televisivo más visto del planeta.
Benito Antonio Martínez Ocasio —el hombre detrás de Bad Bunny— es mucho más
que un fenómeno musical. Con más de 100 millones de streams diarios promedio, el
artista domina las plataformas digitales, encabeza festivales y redefine las fronteras del
pop global.
La NFL, en su intento por rejuvenecer su audiencia y ampliar su alcance latino,
encontró en él la figura ideal: carismático, irreverente, global. La noticia, confirmada por
Pitchfork y Billboard, desató una avalancha de reacciones, tanto de euforia como de
escepticismo.
No es solo una elección artística: es un gesto de poder.
Un latino, cantando en español, frente a más de 115 millones de espectadores, bajo las
luces más codiciadas del entretenimiento global.
Una escena impensable hace veinte años… y hoy inevitable.
El debate trasciende la música, se trata de poder cultural, representación, identidad y
economía de influencia. Lo que para algunos es un triunfo histórico, para otros es una
jugada arriesgada en el tablero geopolítico del espectáculo mundial.
Un artista, un continente
Bad Bunny no representa a un país: representa una generación entera.
Es la voz de quienes rompieron el molde, de quienes crecieron entre fronteras, de
quienes aman a Rubén Blades y a Rosalía, a Celia Cruz y a Drake, a Calle 13.
Desde su natal Vega Baja, Puerto Rico, hasta los escenarios de Tokio, Madrid y
Buenos Aires, Benito Antonio Martínez Ocasio ha construido algo más que una carrera
musical: una revolución cultural.
Con más de 100 millones de streams diarios, Bad Bunny se ha convertido en la voz
de una generación que rechaza etiquetas, mezcla idiomas y reescribe las reglas del
éxito.
Y ahora, al llegar al Super Bowl, no solo canta —reclama el lugar que América Latina
se ha ganado a pulso.
La NFL, consciente del envejecimiento de su audiencia y de la fuerza del público latino,
ha encontrado en él el vehículo perfecto para reposicionar el Super Bowl como evento
global. Y lo ha hecho en un contexto donde lo latino ya no es exótico, sino
protagónico.
Los argumentos del “sí”
1. Reflejo de la nueva América
Los latinos representan hoy el 19 % de la población de EE. UU. y su poder de
consumo supera los 2,8 billones de dólares anuales. Que un artista puertorriqueño
cante en el idioma de Cervantes frente a 115 millones de espectadores no es
casualidad: es estrategia demográfica.
2. El Super Bowl como escaparate global
Las cifras son abrumadoras. Cada edición genera más de 40 millones de
menciones en redes y un impacto mediático que se prolonga semanas. Para la
NFL, la apuesta no es musical: es geopolítica cultural.
3. Un mensaje simbólico
La presencia de Bad Bunny rompe el viejo molde anglosajón del entretenimiento
estadounidense. Su show será, con toda probabilidad, una declaración de
identidad. Y eso, en el terreno del marketing global, vale más que cualquier cheque.
Las estadísticas son claras. Desde 2020, los artistas del halftime show han
experimentado un incremento promedio del 200 % en streams de sus catálogos
durante la semana posterior al evento.
Los números hablan por sí mismos. Según Billboard y Spotify Data, los artistas del
medio tiempo multiplican por dos o por cinco su consumo en streaming tras su
actuación.
Usher creció un 550 %, Rihanna un 140 %, y Dr. Dre un 245 %.
En el caso de Bad Bunny, el simple anuncio de su show ya provocó un aumento del 31
% en reproducciones y más de 18 millones de streams adicionales en un solo día.
Y eso fue solo el preludio.
El siguiente cuadro resume las proyecciones estimadas tras su presentación:
Escenario Streams
Día Show
Streams
Semana
Streams
Mes
Ingreso
Extra Día
(USD)
Ingreso
Semana
(USD)
Ingreso
Mes
(USD)
�� Conservador 150 M 1,400 M 3,600 M $250,000 $3.5 M $3 M
�� Moderado 220 M 1,750 M 3,900 M $600,000 $5.25 M $4.5 M
�� Optimista 300 M 2,800 M 4,500 M $1 M $10.5 M $7.5 M
Las proyecciones económicas estiman que su participación podría generar entre 5 y 15
millones de dólares adicionales en ingresos por streaming, licencias y patrocinios.
Pero el valor real va mucho más allá del dinero: está en el poder simbólico de ver a un
latino ondear su bandera y la de todos en el escenario más visto del planeta.
Las críticas, ruido, contradicciones
No faltan detractores. Algunos sectores lo acusan de incoherente por haberse negado
a hacer giras en EE. UU. continental en 2023 y ahora aceptar el evento más
estadounidense que existe.
Otros lo ven como un exceso de “agenda identitaria”.
Y, por supuesto, está el riesgo artístico: si el show no deslumbra, el efecto mediático
podría revertirse. En el Super Bowl, la línea entre gloria y fiasco es delgada como un
solo de guitarra mal ejecutado.
Más allá del dinero, el poder de la influencia
La verdadera ganancia no está en los millones, sino en el relato. Es el poder blando
(Soft Power) que no pueden ver, es una jugada maestra que muchos no pueden ver.
Bad Bunny no solo canta: representa.
En un escenario históricamente reservado para figuras anglosajonas, su presencia
simboliza la reconquista cultural del idioma español y el ascenso de lo latino como
motor de la economía creativa global.
El espectáculo será más que un concierto: será una declaración. Una puesta en escena
de lo que el siglo XXI ya es —una sociedad multicultural, bilingüe y digital.
La emoción de un continente
Cuando Bad Bunny grite sus primeras palabras en ese escenario, cada latino sabrá
que también está allí:
● El joven que emigró de Caracas a Miami buscando futuro.
● La madre dominicana que trabaja dos turnos y aún canta “Ojitos Lindos” al cerrar la
noche.
● El mexicano que maneja por la I-10 con su radio sintonizado en reguetón.
● La abuela boricua que ve a su nieto triunfar donde antes nadie creía posible.
Su actuación no será un show, sino una reivindicación colectiva: la historia de una
comunidad que fue marginal y hoy define el pulso cultural del mundo.
República Dominicana: la isla que late con él
Desde Santo Domingo hasta Nueva York, los dominicanos saben lo que significa que
un caribeño esté allí arriba.
República Dominicana comparte con Puerto Rico la cuna de ritmos que transformaron
el planeta: la bachata, el merengue, el reguetón, la mezcla de calle, dolor y esperanza.
En los barrios de Santiago y en los colmados de San Cristóbal, los jóvenes siguen su
ejemplo: la idea de que ser caribeño no es ser pequeño, sino inmenso.
El triunfo de Bad Bunny es también el triunfo de quienes luchan por que el español
caribeño con su acento, su ritmo y su rebeldía ocupe su espacio en el mapa global.
Este Super Bowl no se jugará solo en Las Vegas: también se jugará en cada pantalla
encendida en San Juan, en el Malecón, en el Bronx y en los barrios del Cibao.
Porque cuando un latino llega, todos llegamos.
Puerto Rico de isla a bandera universal
Puerto Rico ha producido íconos, pero nunca un símbolo tan transversal como Bad
Bunny. Es el hijo del trap y de la poesía urbana, del baloncesto de Bayamón y de las
noches infinitas de Santurce.
Su ascenso es la metáfora viva del Caribe: resiliente, orgulloso, desafiante y
luminoso.
En su voz se mezclan las historias de miles que, desde la diáspora, convirtieron la
nostalgia en arte.
Cuando levanté los brazos en el Super Bowl, lo hará por todos los que fueron invisibles
y hoy son imbatibles. Cada voz de Puerto Rico se verá en e y cada latino lo sentirá con
viva voz… Aunque tal vez no te guste, pero él será la voz de toda latinoamérica en ese
momento. La voz que no hará ser una sola nación latinoamérica.
Más que un show: una bandera
La actuación de Bad Bunny no será recordada por los fuegos artificiales, sino por lo
que significará:
La primera vez que la identidad latina en su lengua, en su ritmo, en su autenticidad
tomó el control del espectáculo más poderoso del planeta.
Él no solo llevará música: llevará un mensaje.
Un grito que atraviesa fronteras y generaciones:
“Latinoamérica no está en los márgenes del mundo.
Latinoamérica es el corazón del mundo.”
El 8 de febrero de 2026, cuando las luces del estadio se enciendan y suene el primer
acorde, no será sólo Bad Bunny quien cante.
Serán millones de voces en español, desde Los Ángeles hasta Punta Cana, desde el
Bronx hasta Buenos Aires, vibrando al unísono.
Y por primera vez en la historia del Super Bowl, la ovación más grande hablará
nuestro idioma.
Si Bad Bunny logra lo que todos esperan, no será solo el primer puertorriqueño en
reinar en el medio tiempo, sino el artista que marcó el punto exacto donde la cultura
latina dejó de ser tendencia para convertirse en estructura.
Y, desde ese día, el idioma del entretenimiento global sonará, inevitablemente, con
acento boricua, más bien será la voz de todos los que están siendo perseguidos y nos
pondrá a gritar con sus canciones. “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes
cuatro meses para aprender”.
“El futuro de Estados Unidos es bilingüe, diverso y profundamente
latino. Entenderlo no es una amenaza, es una oportunidad.”