Auto Asesores entregó juguetes a la FACCI

Santo Domingo. _Auto Asesores, reconocido dealer que ofrece las marcas más reconocidas del mercado con un servicio de clase mundial, entregó los juguetes a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), recolectados durante todo el mes de diciembre a través de su campaña «Navidad Solidaria Auto Asesores”.

Carlos Álvarez, gerente general de Auto Asesores, explicó que esta iniciativa forma parte de su responsabilidad social, desarrollada con el propósito de llevar un mensaje de solidaridad y esperanza a niños que luchan contra el cáncer.

El señor Álvarez resaltó que, como parte de la iniciativa, se realizó un sorteo entre los participantes, en el que se entregaron dos boletos aéreos a Colombia y un año de cambio de aceite de la marca GULF, como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido.

Con este tipo de acciones, Auto Asesores reafirma su compromiso con la responsabilidad social, promoviendo valores de solidaridad, empatía y apoyo a quienes más lo necesitan.

Es importante destacar que la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil es una entidad que brinda acompañamiento integral a niños y a sus familias en el Hospital Robert Reid Cabral.

Sobre Auto Asesores:

Auto Asesores es una empresa con 25 años de servicio, orientada por la pasión de sus fundadores hacia el sector automotriz. Hoy, líderes y ejemplo en el sector, se establecen firmemente por la experiencia y el conocimiento, fortalecidos con alianzas estratégicas y representaciones de las más grandes marcas de vehículos a nivel mundial. Vendedores experimentados con amplios conocimientos de la marca y el sector y facilidades de pago.

Visited 3 times, 3 visit(s) today