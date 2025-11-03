- Publicidad -
Martín Paniagua, André Marcelino y Raymond Marcelino
Sociales

Asystec realizó octavo Torneo de Golf del Pany Open En Memoria de Rafik Pérez

A favor del Albergue Villa Esperanza de Azua

PRIMICIAS DIGITAL3 de noviembre de 2025
3 1 minuto de lectura

La Romana, sábado 25 de Octubre del 2025. La Estancia Golf Club Resort, La Romana, fue el escenario escogido por los ejecutivos de Asystec y Pany Open, para realizar con éxito el octavo torneo de golf del Pany Open, con la participación de talentosos jugadores  quienes competirán en un ambiente de camaradería y espíritu deportivo.

Ing. Raymond Marcelino de Asystec y Martin Paniagua de Golf Events, señalaron que el  formato del torneo de un Big Three rifado .A la vez señalaron los patrocinadores: Asystec, Check Point, AFP Reservas,  Trellix, TPACK,  Fumigadora Zapa. Grupo Universal, Club Car, CLOUD, Almacenes Hatuey, Cooproservicios, Brugal, Stolinaya.  The Glenlivet, ATS (airport Team Solution),  Bergini, Emilio Hot dogs,  Marmotech, Hero, Eulen,  Genesa,  Edge, Mix, .0Gold and Silver,B-lite, Johnsonville, Abarrotao, Pescaderia Turiel,  Pizza Il forno, La Vecindad, Dinner in the Sky, Mobile gallery, Autohaus, Mitre y Taco Bell , Café Santo Domingo,  La Aurora  y Kah kow.

Los jugadores que alcanzaron los mejores reconocimientos:

 

Francisco Suárez,Raúl Ramos y Osiris Marchena
Alexbry Fernández, Eliana Wessin y Pavel Mejía.
Alejandro Bobea y Gabriel Bobea.
Domingo Tavares, Gabriel de Peña Jr. y Gabriel de Peña
Darío Muñoz y Alberto Flores.
Carlos Elmudesi, en plena acción
André Marcelino, Juan Carlos López y Engerlbert Mejía.
Alberto Flores, Emmanuel Rivera y Manuel Pérez.
Luis Minicucci, Gustavo Estévez, Ney Deschamps y Johnny Morales

1er. Lugar 1er lugar 

 

1 -Francisco Suárez

2- Raúl Ramos

3- Osiris Marchena



