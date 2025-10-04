- Publicidad -
Raymond Marcelino, Marisela Lithgow y André Marcelino
Sociales

ASYSTEC realiza Inauguración y bendición Nueva oficina

Santo Domingo, D.N viernes 3 de octubre del 2025. Los Principales ejecutivos de la empresa Asystec, acompañados de empleados, aliados estratégicos, invitados especiales y ejecutivos de los medios de comunicación, realizarán la inauguración y bendición de su nueva oficina ubicada en Diamond Plaza, local 1B,  Avenida Los Próceres No 38, esq. Euclides Morillo.

El Ing. Raymond Marcelino, CEO de la empresa, ofreció las palabras de bienvenida y agradeció a todos los invitados especiales presentes por su apoyo durante estos 30 años de servicios ininterrumpidos como empresa líder en Tecnología de Información y Ciberseguridad, que cumple la empresa Asystec desde su fundación en Diciembre del 1995.  Presento además las nuevas estrategias de negocios, alianzas estratégicas, el plan de expansión y crecimiento de la empresa a nuevos territorios y países.

Reverendo Diacono José Rosado ofrece la bendición al Ing. Raymond Ma
Marcia Soriano, Blaudina Ramírez y Dallery Fabián
Juan José De León y Alexandra Bello
Moisés Luna y Juan Carlos Díaz
Charlotte Jáquez , Sarilys Peña y Ayleen García
Parte de las nuevas áreas de la oficina, para los técnicos de servic
Parte de las nuevas áreas de la oficina, para los técnicos de servicio
Alexbry Fernández y Eric Frías
Alessandra Vargas y Eliana Wessin

 

Dentro de los planes de expansión se cuenta la nueva empresa Asystec Cloud Services, dedicada a los servicios administrados y en la nube, que incluye muevas alianzas estrategias y servicios para el mercado local e internacional.

Raymond Marcelino  y José Enrique Valdez, co-propietarios de Asystec, brindaron con los asistentes por los logros y éxitos alcanzados y se comprometieron a mantener el más alto nivel de calidad de servicios a los sectores con los que trabajan, sector financiero, telecomunicaciones, corporativo, comercial, gobierno y Pymes. También puntualizaron sentirse comprometidos con la excelencia, en los servicios que ofrecen, además tener una oficina más amplia y confortable a la vanguardia de los nuevos tiempos.

La bendición estuvo a cargo del Reverendo Diacono José Rosado.

