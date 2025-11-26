Altice desata la fiebre del Black Friday con más de 900 premios

Santo Domingo. – Este Black Friday 2025, Altice Dominicana beneficiará a sus clientes con más de 900 premios, distribuidos en más de 30 sucursales de todo el país. Estas iniciativas se desarrollarán en diversas regiones para atender el creciente flujo de clientes que caracteriza esta fecha desde su adopción en 2012.

El Viernes Negro, que se celebrará el próximo 28 de noviembre, se ha convertido en uno de los eventos comerciales de mayor impacto para el sector retail y de telecomunicaciones en República Dominicana. Históricamente, cientos de consumidores acuden incluso desde la madrugada a las tiendas más concurridas en busca de llevarse lo mejor de las ofertas disponibles, una tendencia que ha impulsado a las compañías a reconfigurar su presencia y capacidad de respuesta.

En ese contexto, Altice anunció la incorporación de nuevas sucursales a su circuito de activaciones especiales, estando presentes en Megacentro, Sambil, Ágora Mall, Santiago Center, San Pedro, La Romana, Churchill y Altice El Sol. Ampliando de esta manera su alcance más allá de los puntos tradicionales de Santo Domingo y Santiago.

Entre los artículos que podrán ganar los clientes con la compra de equipos móviles se incluyen: televisores de 43 pulgadas, relojes inteligentes, bonos de compra, ofertas 2×1, y una amplia variedad de productos más.

Para quienes esperan este día para renovar su celular, Altice tendrá smartphones disponibles desde RD$10 en todas sus tiendas. Adicionalmente, los clientes que realicen sus compras del 24 al 30 de noviembre con tarjetas de crédito del Banco Caribe recibirán un 15% de cashback.

La empresa afirma estar preparada para responder a uno de los picos de tráfico más altos del año y para continuar fortaleciendo la infraestructura comercial que demanda el comportamiento del consumidor dominicano en esta fecha.

Para conocer los puntos de ventas con premios, así como el listado de premios disponibles este año, los usuarios pueden acceder a la página web de Altice.

