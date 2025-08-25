Altice celebra el logro académico de los hijos de su equipo

Santo Domingo,– Con una emotiva ceremonia, Altice Dominicana celebró la quinta edición del programa Excelencia Académica Hijos de Empleados, en el que se reconoció el esfuerzo y la dedicación de 37 niños, niñas y jóvenes que se destacaron por su desempeño escolar en los niveles inicial, primario y secundario.

Con esta nueva edición, el programa suma ya más de 140 reconocimientos otorgados, consolidándose como una iniciativa que impulsa la educación, celebra los valores familiares y fortalece el compromiso de la empresa con el desarrollo integral de su gente.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje no solo a los logros académicos de los participantes, sino también a los valores que los acompañan: la perseverancia, el compromiso y el apoyo incondicional de sus familias. En palabras del CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra:

“La excelencia no es perfección, es dar lo mejor de nosotros en cada momento, con propósito, y con valores, por eso ustedes son un verdadero orgullo para la familia Altice”.

La ceremonia incluyó la entrega de reconocimientos en tres categorías: Pequeño Soñador, para quienes culminaron el nivel inicial; Explorador del Conocimiento, para estudiantes que finalizaron la primaria; y Conquistador de Sueños, dirigida a los jóvenes que completaron el bachillerato.

Cada categoría fue presentada con momentos especiales que incluyeron interpretaciones artísticas y testimonios emotivos de estudiantes reconocidos en años anteriores, quienes compartieron cómo esta iniciativa impactó su vida académica y personal.

Además, se entregaron premios especiales a todos los a estudiantes reconocidos, desde tabletas, laptops, becas universitarias y apoyos para clases extracurriculares, reafirmando así su apuesta por brindar herramientas concretas que potencien el desarrollo educativo de estos jóvenes.

El evento cerró con la presentación de la obra teatral infantil “Por el mar de las Antillas”, una puesta en escena que promueve la lectura, el respeto por la naturaleza y los valores esenciales para la vida.

Con programas como este, Altice continúa fortaleciendo su cultura organizacional basada en la educación, el reconocimiento y el bienestar compartido, consolidando su compromiso con el crecimiento y la formación de su talento humano y sus familias.