Alcalde Ulises Rodríguez pone en marcha en Santiago el programa “Limpieza Navideña Eco5RD” para garantizar una ciudad limpia en las fiestas

Santiago de los Caballeros,– Desde este lunes, unidades recolectoras adicionales a las disponibles en Santiago estarán circulando por toda la ciudad durante el día como parte del programa “Limpieza Navideña Eco5RD”, con el objetivo de garantizar un entorno limpio durante las festividades de Navidad.

Así lo informó el alcalde Ulises Rodríguez durante el acto de lanzamiento del programa, una iniciativa adscrita a la Presidencia de la República para reforzar la disposición final de los residuos sólidos a nivel nacional durante el mes de diciembre.

La ruta de trabajo contempla la circulación de una flota de camiones recolectores, así como equipos pesados, unidades volquetas y volteos, para impactar de manera integral todos los sectores de la ciudad.

En sus palabras, el alcalde destacó la coordinación entre las instituciones del Estado:

“La Alcaldía trabajará como un solo gobierno, gobierno central y gobierno local. Si queremos resolver las cosas de una localidad, de una ciudad o de un país, la única forma es trabajando juntos, en unidad y de manera coordinada”, expresó Rodríguez.

Asimismo, señaló que en Santiago las acciones de limpieza se realizan en alianza con las juntas de vecinos, el sector empresarial, el comercio, las industrias y las asociaciones para el desarrollo.

Rodríguez también anunció que en los próximos días se dará a conocer un calendario con la planificación de la recolección de basura, como parte de un plan piloto que busca organizar un horario adecuado y conveniente para los munícipes. Este cronograma será desarrollado en coordinación con la Gobernación Provincial y los centros educativos.

En tanto, el director de la Unidad Ejecutora Eco5RD, Carlos de Jesús Pellerano, explicó que el programa ya se implementó en las regiones Sur y Este, y que este lunes inició simultáneamente en Santiago y Puerto Plata, con planes de extenderse próximamente a La Vega.

“La Ruta de la Limpieza Navideña busca llevar a las comunidades un mensaje de concienciación en la recolección de residuos. Nuestros camiones y personal están decorados alegóricamente para transmitir un mensaje de Navidad, esperanza y apoyo a la Alcaldía en este esfuerzo”, afirmó Pellerano.

En el acto estuvo presente la gobernadora provincial Rosa Santos, quien valoró la iniciativa y llamó a la ciudadanía a cooperar para mantener la ciudad limpia durante las fiestas.

“No hacemos nada con que la Alcaldía y la unidad recojan, limpien y dejen todo bonito si luego la gente vuelve a tirar basura. Necesitamos que la ciudadanía nos acompañe y coopere”, expresó Santos.

Al lanzamiento del programa “La Ruta de la Limpieza Navideña” asistieron, además del director del proyecto y la gobernadora, la vicealcaldesa María Mercedes Moreno García, el director regional del Servicio Nacional de Salud Bernardo Hilario, así como funcionarios y colaboradores del Ayuntamiento.

Visited 6 times, 6 visit(s) today