ALAVER presenta “Mi primer ahorro” durante la Semana Económica y Financiera 2026

Santiago, República Dominicana.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER) presentó su módulo educativo “Mi primer ahorro”, orientado a fomentar hábitos financieros saludables en el público infantil y juvenil.

La iniciativa forma parte de la Semana Económica y Financiera 2026, organizada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que reúne a distintas entidades del sistema financiero en un espacio educativo dirigido a niños y jóvenes.

Durante la jornada, ALAVER desarrolló dinámicas interactivas, orientación básica sobre el uso del dinero y actividades educativas desde su espacio, incluyendo la entrega de alcancías como herramienta simbólica para incentivar la cultura del ahorro.

“La participación de ALAVER se enmarca en nuestro interés de respaldar iniciativas que promueven la educación financiera en el país, especialmente aquellas dirigidas a jóvenes, contribuyendo a la formación de ciudadanos más conscientes en sus decisiones económicas”, expresó Irlonca Tavarez, vicepresidenta de Negocios de la entidad.

Con esta presencia en la región Norte, la entidad también fortaleció su cercanía con la comunidad del Cibao, apoyando los esfuerzos del Banco Central para ampliar el alcance de la educación económica a nivel nacional.

La iniciativa, dirigida a niños y jóvenes estudiantes, reunió a diversas instituciones del sistema financiero en un espacio orientado a promover el conocimiento económico y el desarrollo de habilidades para el manejo responsable del dinero desde edades tempranas.

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