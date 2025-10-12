AGUACEROS DISPERSOS DESDE TEMPRANAS HORAS, TRONADAS AISLADAS Y POSIBLES RÁFAGAS DE VIENTO EN DISTINTAS PROVINCIAS

Hoy domingo, a pesar de que en gran parte del país observaremos un cielo mayormente soleado, prevemos las ocurrencias de chubascos matutinos y aguaceros locales, debido a la incidencia de una débil vaguada, además de la influencia del viento cálido y húmedo del sureste, principalmente sobre distintas provincias del litoral costero caribeño, como son; La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Barahona, entre otras. Sin embargo, en horas de la tarde, producto de un mayor contenido de humedad, además de la interacción de los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía del territorio nacional, las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en las provincias mencionadas anteriormente, así como en otras localidades de las regiones; noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Mañana lunes, el viento predominante de dirección sureste y los efectos locales y también los efectos indirectos de una débil vaguada, provocarán ocasionales nubes generadoras de precipitaciones dispersas de distintas intensidades y frecuencias durante la mañana en diferentes poblados próximos al litoral sur del país. Mientras en la tarde, hasta las primeras horas de la noche, prevemos las ocurrencias de más aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de vientos en distintas provincias del país, principalmente las ubicadas en las regiones: noreste, suroeste, noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Actividad ciclónica actualizada en la cuenca del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México o de América:

Informamos desde este Centro Nacional de Pronóstico, que la tormenta tropical Jerry, se ha debilitado, quedando solamente sus remanentes nubosos sobre el Atlántico Central. Dichos remanentes nubosos, no tendrán incidencia sobre nuestra área de pronóstico.

También, informamos: de una onda tropical localizada en la mañana de hoy al suroeste de las Islas de Cabo Verde, la misma, está produciendo una amplia área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas con probabilidad de 40% de formación ciclónica en las próximas 48 horas y un 50 % en los siguientes 7 días. Por suposición geográfica seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema meteorológico.

Distrito Nacional: ocasionales incrementos de la nubosidad. Chubascos aislados y posibles tronadas.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones. Aguaceros locales y posibles tronadas aisladas.

Santo Domingo Este: aumentos ocasionales de la nubosidad. Aguaceros locales y posibles tronadas.

Santo Domingo Oeste: nubosidad dispersa. Chubascos aislados y posibles tronadas distanciadas.

Temperaturas: la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.

Resumen: débil vaguada combinada con la humedad que sigue aportando el viendo predominante del sur/sureste, así como, la influencia de los efectos generados por el calentamiento diurno y la orografía dominicano, provocarán incrementos nubosos acompañados de precipitaciones de distintas intensidades y frecuencias, principalmente sobre diferentes provincias ubicadas en litoral caribeño, el noreste, la Cordillera Central, y la zona fronteriza.

El martes; desde tempranas horas del día, prevemos algunos chubascos dispersos, principalmente sobre diferentes municipios de las provincias ubicadas en el litoral costero sur, incluyendo el GSD. No obstante, los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía, aportarán algunos nublados, esperándose algunos aguaceros aislados y tronadas en poblados del noreste, noroeste, cordillera Central y la zona fronteriza, hasta primeras horas de la noche,

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados.

Santo Domingo: ocasionales incrementos nubosos. Chubascos o aguacero locales, además de posibles tronada aisladas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Cielo mayormente soleado en la mañana. En la tarde, aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento. 33/35 21/23 Puerto Plata Poca nubosidad en la mañana. En la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos con tronadas. 31/33 22/24 Duarte Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración en horas de la tarde. 31/33 22/24 Constanza Mayormente, cielo soleado en la mañana. En la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros y tronadas. 26/28 13/15 Peravia Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 31/33 21/23 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 31/33 21/23 La Romana Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 31/33 22/24 La Vega Cielo mayormente soleado durante la mañana. En la tarde, Aguaceros con tronadas y posibles ráfagas de viento. 33/35 21/23 Monseñor Nouel Principalmente, en la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. 31/33 21/23 San Cristóbal Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 31/23 21/23 Samaná Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 31/33 22/24 Monte Cristi Incrementos nubosos esta tarde, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 33/35 23/25 Azua Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 31/33 21/23 San Juan Incrementos nubosos en la tarde, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 30/32 18/20 Barahona Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 31/33 21/23 La Altagracia Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. 32/34 23/25

Meteorólogos de turno: Heriberto Fabián / Jesús Beltre.-