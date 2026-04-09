AGN presenta “Los del monte”, una investigación de Roberto Cassá sobre los Gavilleros

Santo Domingo. – El Archivo General de la Nación (AGN) puso en circulación el libro Los del monte, tomos I y II, del historiador Roberto Cassá, una investigación rigurosa que ofrece una mirada profunda a uno de los episodios más significativos de la historia dominicana: el movimiento insurgente conocido como los Gavilleros, desarrollado durante la intervención militar estadounidense en el país entre 1916 y 1924.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Natalia González Tejeda, directora del Instituto de Historia de la UASD, quien destacó los avances alcanzados por esa entidad en los últimos años, orientados a fortalecer la investigación académica y su difusión. Asimismo, valoró la publicación de Los del monte como resultado del esfuerzo conjunto entre investigadores y el respaldo del Archivo General de la Nación.

González también resaltó la importancia de que las investigaciones académicas trasciendan los espacios especializados y lleguen a un público más amplio interesado en la historia, señalando que este tipo de publicaciones contribuye a enriquecer el conocimiento colectivo sobre el pasado dominicano.

Por su parte, el sociólogo, investigador y escritor Wilfredo Lozano destacó la relevancia intelectual y política de la obra, señalando que constituye un aporte significativo para las ciencias sociales dominicanas. Subrayó el enfoque metodológico adoptado por Roberto Cassá, el cual sitúa en el centro del análisis a la población rural y a los actores tradicionalmente excluidos de la narrativa histórica.

Lozano explicó que esta perspectiva permite reinterpretar las primeras décadas del siglo XX desde una visión “desde abajo”, cuestionando enfoques convencionales que han predominado en la historiografía nacional. En ese sentido, indicó que la obra propone una revisión crítica de la visión tradicional que consideraba a los gavilleros como simples bandidos, planteando en cambio la necesidad de comprenderlos dentro de un contexto más amplio de insurgencia campesina.

Asimismo, destacó el valor de las fuentes utilizadas en la investigación, incluyendo un amplio conjunto de testimonios orales que permiten incorporar la voz de los protagonistas y de las comunidades vinculadas al fenómeno, enriqueciendo así la comprensión histórica del período.

Durante su intervención, el director general del AGN y autor de la obra, Roberto Cassá profundizó en la complejidad del movimiento gavillero, señalando que no puede ser reducido a una categoría única ni simplificada. Explicó que, en muchos casos, los insurgentes mantenían relaciones con sectores de poder rural, llegando incluso a proteger intereses de hacendados, quienes en determinadas circunstancias los consideraban aliados, no solo por razones funcionales, sino también de manera legítima.

No obstante, Cassá subrayó que la intensificación de la violencia en el contexto de la ocupación militar dio lugar a la formación de bandas de carácter puramente criminal, muchas de ellas surgidas de las propias filas insurgentes. Este proceso complejizó la percepción del movimiento por parte de la población, dificultando su interpretación desde una visión homogénea.

El autor enfatizó que el movimiento gavillero no puede ser interpretado bajo la categoría de “bandidaje social”, ya que no se trató de un movimiento de lucha de clases ni de enfrentamiento directo contra los sectores terratenientes. Señaló que los insurgentes no defendían intereses de clase frente a los ricos, ni actuaban como expresión de una confrontación estructural clásica.

En cambio, explicó que el origen del fenómeno debe entenderse en el contexto de los profundos cambios económicos y sociales de la época, caracterizados por la inestabilidad laboral, la proletarización, la pauperización de amplios sectores campesinos y el desplazamiento de poblaciones hacia nuevas zonas, en un escenario marcado por la expansión del capitalismo y las transformaciones del mundo rural.

Cassá indicó que, aunque existía una relación funcional entre insurgentes y sectores del latifundio azucarero, esta no implicaba subordinación ni un rol de servicio a los terratenientes. Más bien, el movimiento se desarrolló en medio de una dinámica compleja, condicionada por múltiples factores estructurales y coyunturales.

Asimismo, destacó que se trató de un movimiento sin dirección política definida, sin articulación con sectores urbanos y sin un proyecto nacional estructurado, lo que limitó sus posibilidades de permanencia. En ese contexto, explicó que los cambios en curso fueron debilitando progresivamente la insurgencia, hasta conducir a su desarticulación.

El historiador señaló que este proceso culminó con los acuerdos alcanzados en 1922, tras los cuales los principales líderes insurgentes depusieron las armas ante la imposibilidad de sostener la lucha frente a la superioridad militar de las fuerzas de ocupación, marcando el cierre de este episodio histórico.

Los del monte, tomos I y II se compone de 17 capítulos, en los que se analiza el fenómeno del gavillerismo desde una perspectiva integral, abarcando su contexto histórico, social y económico. La obra examina aspectos como la insurgencia campesina, el papel de los caudillos, la dinámica de la violencia rural y las transformaciones derivadas de la expansión capitalista en el este del país.

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