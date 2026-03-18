AFP Siembra presenta su cuento infantil de educación financiera “El Plan de Al, Can y Zin”.

Santo Domingo. D.N marzo 2026 AFP Siembra presentó el cuento infantil “El Plan de Al, Can y Zin”, una iniciativa educativa inspirada en su programa de ahorro voluntario complementario Alcanza, durante una actividad realizada en el Salón Teatro Económico del Banco Central, en el marco de la Semana Económica y Financiera 2026, uno de los eventos de educación financiera con mayor alcance en el país.

La actividad contó con la participación de ejecutivos de AFP Siembra, colaboradores, aliados estratégicos y representantes del Banco Central de la República Dominicana.

Durante el evento, Irving Muñiz Céspedes, vicepresidente de Negocios y Servicios de AFP Siembra, destacó, como administradores de los fondos de pensiones de más de un millón de afiliados, en AFP Siembra creemos firmemente que la educación financiera es una herramienta esencial para el bienestar de las personas y para el desarrollo sostenible de nuestro país.

Claudia Brito, segunda vicepresidente de mercadeo de APF Siembra, expuso la importancia y objetivo de “El Plan de Al, Can y Zin” indicando que “Nos propusimos crear un cuento infantil que acercara a los niños al valor del ahorro con propósito, de una manera emocional y educativa. Más allá del dinero, buscamos transmitir valores esenciales como la amistad, la constancia y la toma de decisiones, que son clave para alcanzar cualquier meta. Este cuento, pensado para niños y niñas entre 5 y 10 años, también deja un mensaje para los adultos: sin importar la etapa en la que estemos, todos seguimos teniendo metas y propósitos por alcanzar, y el ahorro continúa siendo una de las herramientas más importantes para hacerlo posible. Así nace El plan de Al, Can y Zin.”

Para finalizar Muñiz indicó que “Con Alcanza, nuestra propuesta de ahorro complementario voluntario, hemos querido aportar a esta conversación de una manera diferente, utilizando una herramienta cercana y creativa que permita sembrar en niños y jóvenes una idea sencilla pero poderosa: la importancia de pensar en el futuro desde temprano”

La presentación de esta iniciativa forma parte de la participación de AFP Siembra con su producto voluntario, Alcanza en la Semana Económica y Financiera del Banco Central, una plataforma que reúne cada año a instituciones públicas y privadas para promover la educación económica y financiera en niños y jóvenes.

Durante esta jornada, AFP Siembra desarrolla actividades educativas y contenidos diseñados para acercar conceptos financieros de forma práctica y accesible, reafirmando su compromiso con la formación de ciudadanos más preparados para tomar decisiones financieras responsables.—————– ————

Sobre AFP Siembra

Desde su fundación en agosto de 1998, AFP Siembra se ha consolidado como un referente en el sector de administración de fondos de pensiones en la República Dominicana, manteniendo un enfoque centrado en el cliente. La empresa ha superado diversos desafíos y se ha expandido significativamente, reafirmando su compromiso de brindar, un servicio de calidad y una gestión eficiente, sustentada en principios de ética y transparencia.

Durante un cuarto de siglo, AFP Siembra se ha enfocado en estrechar la relación con sus afiliados, implementando plataformas de autoatención ágiles y confiables, como su oficina virtual y la aplicación móvil MI SIEMBRA, (primera en el mercado dominicano de las AFP). Con su representante virtual, Silvia, refuerzan su compromiso de brindar comodidad y tranquilidad a sus afiliados con una disponibilidad 24/7.

Además, se ha fortalecido la formación interna y la calidad de los procesos, lo que ha permitido a la empresa obtener la Certificación Internacional ISO 9001:2015, reafirmando su compromiso con la mejora continua y la excelencia en el servicio.

El compromiso de AFP Siembra con el desarrollo y bienestar de sus afiliados se ha visto reflejado en el lanzamiento del Plan de Lealtad Siembra Contigo, que ofrece planes de seguros exclusivos y gratuitos, así como en su alianza estratégica con UBITS, para brindar recursos educativos que impulsen el desarrollo profesional y personal de sus afiliados.

Sobre Alcanza

Alcanza es la solución digital de ahorro voluntario complementario de AFP Siembra, diseñada para ayudar a las personas a ahorrar con propósito para metas como retiro, vivienda, educación, salud o fondo de emergencia.

A través de la aplicación móvil Alcanza, los usuarios pueden crear propósitos de ahorro, programar aportes automáticos desde su cuenta bancaria, realizar aportes extraordinarios y monitorear el avance de sus metas desde una experiencia completamente digital.

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