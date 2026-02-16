AFAMOTO e INTRANT impulsan el conversatorio “Una moto, un casco: piezas indivisibles”

Santo Domingo, R.D. – La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (AFAMOTO) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) realizaron el conversatorio “Una moto, un casco: piezas indivisibles”, junto a distribuidores y representantes del sector formal, como parte de una agenda conjunta orientada a salvar vidas y acelerar la adopción de cascos homologados en la República Dominicana.

La jornada se enmarca en la hoja de ruta que promueve el INTRANT para transformar el uso responsable de la motocicleta, incluyendo la política “Una moto, un casco”, que busca que la protección comience desde el momento de la compra, incorporando al menos un casco certificado con cada motocicleta vendida.

Durante el conversatorio, se enfatizó que un casco homologado es aquel que cumple estándares internacionales, certificados por laboratorios acreditados (ISO/IEC 17025), y diseñado para proteger de forma real ante impactos. La normativa técnica impulsada por INTRANT establece, además, elementos mínimos de seguridad (coraza rígida, sistema de absorción y retención ajustable), y refuerza el uso obligatorio para conductor y pasajero, con criterios de reemplazo tras accidentes o por antigüedad del casco.

La información fue compartida en el marco del conversatorio, destacando que el uso de un casco adecuado, correctamente ajustado y abrochado, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte; subrayando ante los asistentes la necesidad impostergable de fortalecer los estándares de protección en las vías del país.

En ese sentido, el conversatorio sirvió como espacio práctico para alinear al ecosistema formal (importadores, distribuidores y gremios de usuarios) alrededor del principio de que el motor y el casco deben venderse y entenderse como un binomio inseparable.

Asimismo, AFAMOTO reiteró su respaldo a toda iniciativa basada en evidencia y regulación responsable que contribuya a reducir la siniestralidad vial. La entidad recordó que ha venido promoviendo propuestas de formalización y regulación del sector motocicletas, incluyendo la promoción del uso obligatorio de cascos debidamente homologados, y un marco de consecuencias claras para el incumplimiento.

De igual forma, la asociación ha insistido públicamente en la necesidad de establecer normas que ordenen la importación, el registro y la circulación de motocicletas, destacando que el sector formal tiene un rol decisivo en la construcción de soluciones para una movilidad más segura.

