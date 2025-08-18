Aeropuerto de Punta Cana recibe galardón “The Best of DR 2025” que otorga la Revista Mercado

Punta Cana, La Altagracia. El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) fue galardonado con el premio “The Best of DR 2025” como Experiencia de Viaje en la categoría “Servicios”, premio que coloca al aeropuerto como una de las organizaciones más influyentes del país

El premio, que realiza la Revista Mercado desde hace 17 años, fue entregado por Sarah De Moya, directora de Ventas de Mercado Media Network, y recibido por Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto.

El galardón del PUJ se enmarca en la edición especial de “The Best of DR” (Lo Mejor de RD), de la Revista Mercado, publicación en la que los editores destacan la mejor oferta del mercado dentro de los ejes editoriales, como gastronomía, entretenimiento, arte y cultura, compras y moda, deportes, negocios y servicios.

“Gracias a nuestros colaboradores por su dedicación y a nuestros pasajeros por permitirnos ser parte de sus viajes. Este premio es un compromiso para seguir conectando sus sueños con nuestro futuro”, afirmó Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto.

Este año 2025, The Best of DR celebró la trayectoria de los protagonistas, que, “con su sello han contribuido a hacer de la República Dominicana un país con una oferta de altísima calidad en todos los renglones de nuestro contenido editorial”, explicaron los organizadores.

“Este es un encuentro donde reunimos a los protagonistas detrás de los proyectos que marcan la diferencia y generan valiosos aportes a la sociedad dominicana. La celebración destaca el talento dominicano que brilla dentro y fuera de las fronteras del país. Hombres y mujeres que inspiran, influyen e impactan a través de sus trabajos y trayectorias, haciendo de la República Dominicana un país con una oferta única que nos distingue y nos llena de orgullo”, concluyeron los organizadores.

Sobre el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ)

Inaugurado en 1983, es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional en el mundo, manejando el 68% del tráfico aéreo en la República Dominicana.

Asimismo, es el de mayor conectividad en el Caribe, uniendo 75 ciudades y 34 países a través de 58 aerolíneas, y es el primer aeropuerto en el país en obtener el récord de 9 millones de pasajeros en movimiento.

El Aeropuerto de Punta Cana dispone de 33 puertas de embarque, 38 parqueos de aviones y 7 salones VIP. El mismo cuenta con su propio Centro de Reciclaje e Incineración, donde se recicla el 60% por ciento de los residuos que genera.

Ha sido galardonado por ocho años consecutivos con el premio Airport Service Quality (ASQ), otorgado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), como “Mejor Aeropuerto por Tamaño y Región” en la categoría de 5 a 15 millones de pasajeros por año en el Caribe y Latinoamérica, colocándolo entre los mejores aeropuertos del mundo, basado en la experiencia de los viajeros.

Instagram: @puntacanaairport

puntacanainternationalairport.com/