Estado Del Tiempo
AERODOM Vincit Airport informó que activó su Plan de Emergencias ante el posible paso de la Tormenta Melissa.
Este plan incluye un conjunto de medidas preventivas, operativas y de respuesta con el propósito de proteger a las personas, las instalaciones y garantizar la continuidad o reanudación segura de las operaciones.
*Todos los aeropuertos han tomado las medidas de preparación necesarias.*
Los vuelos programados *se mantienen sin cambio* hasta este momento.
Como siempre, la invitación a los pasajeros con viajes programados es *validar en la página de la aerolínea el estatus del vuelo.*
Entre las principales acciones del plan de emergencia que AERODOM está ejecutando se incluyen:
– *Monitoreo meteorológico constante* y coordinación con las autoridades nacionales de emergencia, meteorología y aviación civil.
– *Seguimiento y coordinación* con aerolíneas, operadores y entidades que brindan servicios en el aeropuerto para ajustar operaciones según las condiciones del clima.
– *Revisión de equipos críticos,* como sistemas eléctricos, plantas de emergencia, bombas de agua, equipos de comunicaciones, ayudas visuales y sistemas de respaldo.
– *Inspección de infraestructuras:* techos, drenajes, desagües pluviales, verjas perimetrales, torres de iluminación y señalización, para asegurar que estén en condiciones adecuadas.
– *Retiro o aseguramiento de objetos sueltos* en áreas operativas y zonas públicas que puedan convertirse en proyectiles con vientos fuertes.
– *Evaluación y aseguramiento de letreros, vallas y estructuras temporales* que puedan verse afectadas por las ráfagas.
– *Coordinación del personal* para garantizar la disponibilidad de equipos de emergencia y definir turnos o traslados anticipados según las condiciones de acceso.
– *Comunicación permanente con autoridades* (COE, Defensa Civil, P.N., Politur, CESAC, etc.) para apoyo en caso de contingencias.
– *Planes de contingencia para servicios esenciales,* como energía, agua y telecomunicaciones.
– *Protocolos de restablecimiento post-evento,* que incluyen inspecciones de pista y terminal, verificación de equipos y evaluación de daños (si los hubiera) para garantizar la seguridad de las operaciones.
De haber cualquier novedad será informada oportunamente por esta vía.