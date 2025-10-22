AERODOM Vincit Airport informó que activó su Plan de Emergencias ante el posible paso de la Tormenta Melissa.

Este plan incluye un conjunto de medidas preventivas, operativas y de respuesta con el propósito de proteger a las personas, las instalaciones y garantizar la continuidad o reanudación segura de las operaciones.

*Todos los aeropuertos han tomado las medidas de preparación necesarias.*

Los vuelos programados *se mantienen sin cambio* hasta este momento.

Como siempre, la invitación a los pasajeros con viajes programados es *validar en la página de la aerolínea el estatus del vuelo.*

Entre las principales acciones del plan de emergencia que AERODOM está ejecutando se incluyen:

– *Monitoreo meteorológico constante* y coordinación con las autoridades nacionales de emergencia, meteorología y aviación civil.

– *Seguimiento y coordinación* con aerolíneas, operadores y entidades que brindan servicios en el aeropuerto para ajustar operaciones según las condiciones del clima.

– *Revisión de equipos críticos,* como sistemas eléctricos, plantas de emergencia, bombas de agua, equipos de comunicaciones, ayudas visuales y sistemas de respaldo.

– *Inspección de infraestructuras:* techos, drenajes, desagües pluviales, verjas perimetrales, torres de iluminación y señalización, para asegurar que estén en condiciones adecuadas.

– *Retiro o aseguramiento de objetos sueltos* en áreas operativas y zonas públicas que puedan convertirse en proyectiles con vientos fuertes.

– *Evaluación y aseguramiento de letreros, vallas y estructuras temporales* que puedan verse afectadas por las ráfagas.

– *Coordinación del personal* para garantizar la disponibilidad de equipos de emergencia y definir turnos o traslados anticipados según las condiciones de acceso.

– *Comunicación permanente con autoridades* (COE, Defensa Civil, P.N., Politur, CESAC, etc.) para apoyo en caso de contingencias.

– *Planes de contingencia para servicios esenciales,* como energía, agua y telecomunicaciones.

– *Protocolos de restablecimiento post-evento,* que incluyen inspecciones de pista y terminal, verificación de equipos y evaluación de daños (si los hubiera) para garantizar la seguridad de las operaciones.

De haber cualquier novedad será informada oportunamente por esta vía.