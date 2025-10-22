- Publicidad -
AERODOM Vincit Airport informó que activó su Plan de Emergencias ante el posible paso de la Tormenta Melissa.

Yolanda Tapia22 de octubre de 2025
Este plan incluye un conjunto de medidas preventivas, operativas y de respuesta con el propósito de proteger a las personas, las instalaciones y garantizar la continuidad o reanudación segura de las operaciones.
 *Todos los aeropuertos han tomado las medidas de preparación necesarias.*
Los vuelos programados *se mantienen sin cambio* hasta este momento.
Como siempre, la invitación a los pasajeros con viajes programados es *validar en la página de la aerolínea el estatus del vuelo.*
Entre las principales acciones del plan de emergencia que AERODOM está ejecutando se incluyen:
– *Monitoreo meteorológico constante* y coordinación con las autoridades nacionales de emergencia, meteorología y aviación civil.
– *Seguimiento y coordinación* con aerolíneas, operadores y entidades que brindan servicios en el aeropuerto para ajustar operaciones según las condiciones del clima.
– *Revisión de equipos críticos,* como sistemas eléctricos, plantas de emergencia, bombas de agua, equipos de comunicaciones, ayudas visuales y sistemas de respaldo.
– *Inspección de infraestructuras:* techos, drenajes, desagües pluviales, verjas perimetrales, torres de iluminación y señalización, para asegurar que estén en condiciones adecuadas.
– *Retiro o aseguramiento de objetos sueltos* en áreas operativas y zonas públicas que puedan convertirse en proyectiles con vientos fuertes.
– *Evaluación y aseguramiento de letreros, vallas y estructuras temporales* que puedan verse afectadas por las ráfagas.
– *Coordinación del personal* para garantizar la disponibilidad de equipos de emergencia y definir turnos o traslados anticipados según las condiciones de acceso.
– *Comunicación permanente con autoridades* (COE, Defensa Civil, P.N., Politur, CESAC, etc.) para apoyo en caso de contingencias.
– *Planes de contingencia para servicios esenciales,* como energía, agua y telecomunicaciones.
– *Protocolos de restablecimiento post-evento,* que incluyen inspecciones de pista y terminal, verificación de equipos y evaluación de daños (si los hubiera) para garantizar la seguridad de las operaciones.
De haber cualquier novedad será informada oportunamente por esta vía.
