Acuerdo entre Alcaldía y Santiago Center abarca solución del drenaje pluvial en la Juan Pablo Duarte

Santiago de los Caballeros, – El acuerdo firmado recientemente entre el Ayuntamiento del Municipio de Santiago de los Caballeros y Santiago Center abarca la solución al drenaje pluvial en la avenida Juan Pablo Duarte, sumado al remozamiento, embellecimiento y mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos en esta importante arteria de la ciudad.

El convenio involucra a los dos componentes de Santiago Center —Hotel Santiago Curio Collection by Hilton y Ágora Santiago Center— reafirmando el compromiso del sector privado con el desarrollo urbano de Santiago y el bienestar de sus ciudadanos.

El alcalde Ulises Rodríguez explicó que los trabajos abarcan la intersección de la avenida Juan Pablo Duarte con la avenida Estrella Sadhalá, donde se ejecutará la sustitución de un drenaje pluvial obstruido por uno completamente nuevo, garantizando una solución definitiva a los problemas de acumulación de agua en la zona.

Asimismo, se implementará una solución vial de retorno para vehículos livianos en dirección sur–norte por la Estrella Sadhalá, junto a la señalización vial correspondiente y el embellecimiento de las reatas, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad en el entorno.

Además el convenio establece que Santiago Center apoyará los trabajos de remozamiento y embellecimiento de un tramo de la avenida Juan Pablo Duarte, mediante aportes económicos, materiales y servicios en coordinación con el Ayuntamiento. Todas las mejoras e infraestructuras permanecerán bajo la administración municipal, garantizando su preservación como patrimonio público.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de colaboración público-privada del Ayuntamiento de Santiago, destinada a mantener espacios públicos limpios, seguros y accesibles. La Alcaldía reafirma su compromiso con el ordenamiento territorial, la movilidad sostenible y la revitalización urbana, consolidando a Santiago de los Caballeros como una ciudad moderna, verde e innovadora, abierta al desarrollo responsable y la inversión.