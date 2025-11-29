Aclaración DIGESETT sobre vehículo

La diputada y periodista Socorro Monegro había denunciado que la

entidad de tránsito le había “secuestrado” su vehículo, pero en una nota

DIGESETT explicó que es la Fiscalía de Tránsito la que retiene el

automóvil.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre

(DIGESETT) informa que, en relación con la publicación que circula sobre el

supuesto secuestro y desaparición del vehículo marca Hyundai, año 2016,

color blanco, placa A932083, y en la que se atribuye responsabilidad a esta

institución, corresponde aclarar que dicho vehículo se encuentra resguardado

en uno de nuestros centros de retención vehicular.

El automóvil fue retenido tras resultar involucrado en un accidente de tránsito

con un motociclista. Conforme a los procedimientos establecidos, el caso pasó

a la jurisdicción del Ministerio Público en el Tribunal Especial de Tránsito,

entidad que actualmente asume la responsabilidad del vehículo y determinará

su entrega al propietario una vez sea concluido el proceso legal

correspondiente.

La DIGESETT reitera su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de

la ley y la correcta aplicación de los protocolos en cada uno de los casos que

maneja.

Visited 4 times, 4 visit(s) today