Aclaración DIGESETT sobre vehículo

PERIODICO PRIMICIAS29 de noviembre de 2025
La diputada y periodista Socorro Monegro había denunciado que la
entidad de tránsito le había “secuestrado” su vehículo, pero en una nota
DIGESETT explicó que es la Fiscalía de Tránsito la que retiene el
automóvil.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
(DIGESETT) informa que, en relación con la publicación que circula sobre el
supuesto secuestro y desaparición del vehículo marca Hyundai, año 2016,
color blanco, placa A932083, y en la que se atribuye responsabilidad a esta
institución, corresponde aclarar que dicho vehículo se encuentra resguardado
en uno de nuestros centros de retención vehicular.
El automóvil fue retenido tras resultar involucrado en un accidente de tránsito
con un motociclista. Conforme a los procedimientos establecidos, el caso pasó
a la jurisdicción del Ministerio Público en el Tribunal Especial de Tránsito,
entidad que actualmente asume la responsabilidad del vehículo y determinará
su entrega al propietario una vez sea concluido el proceso legal
correspondiente.
La DIGESETT reitera su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de
la ley y la correcta aplicación de los protocolos en cada uno de los casos que
maneja.

