Academia europea exalta labor del MESCyT en la formación estratégica del talento turístico dominicano

Santo Domingo. – El Centro Universitario Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía (CETT), adscrito a la Universidad de Barcelona, otorgará al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, el Premio CETT Alimara Especial 2026, en reconocimiento a una gestión que ha colocado la educación universitaria como “eje estratégico del desarrollo turístico” de la República Dominicana.

La ceremonia de entrega del galardón se celebrará el 16 de marzo en Barcelona, España, y destaca más de dos décadas de trabajo institucional del MESCyT orientado al fortalecimiento del capital humano dominicano, considerado clave para consolidar un turismo competitivo, innovador y alineado con los estándares internacionales.

En ese sentido, la academia europea valora que el crecimiento histórico del turismo dominicano no se limite a cifras récord de visitantes, sino que esté respaldado por una visión estructural basada en el conocimiento, la profesionalización y la sostenibilidad.

Representantes del CETT subrayaron que la gestión del MESCyT ha sido determinante para anticipar los desafíos del sector, apostando por una estrategia de largo plazo centrada en la preparación de profesionales capaces de sostener y elevar la calidad del modelo turístico dominicano, más allá de coyunturas económicas o ciclos de expansión.

El reconocimiento resalta en particular, el fortalecimiento de los programas de becas internacionales, los itinerarios formativos especializados y los esquemas de movilidad académica, que han permitido a miles de jóvenes dominicanos formarse en áreas clave como turismo, hotelería, gastronomía y gestión de experiencias. Tras su retorno al país, estos profesionales aportan competencias técnicas avanzadas y una visión global que impacta directamente en la innovación, la calidad del servicio y la sostenibilidad del sector.

Asimismo, la academia catalana valoró la alianza estratégica entre el MESCyT y el CETT, que ha facilitado la formación de estudiantes dominicanos en Barcelona mediante programas orientados a la internacionalización del talento, la transferencia de conocimiento y la promoción de un turismo responsable y de alto valor agregado.

Más allá del premio, este reconocimiento internacional refuerza un mensaje clave: el desarrollo turístico sostenible del país, impulsado durante el gobierno del presidente Luis Abinader, tiene en la educación superior, la innovación y la formación de la juventud sus pilares fundamentales para generar empleos de calidad, competitividad y progreso social duradero.

