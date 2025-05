Yeni Berenice exhorta a jóvenes estudiantes a conocer sus derechos, estudiar y ser siempre empáticos

La procuradora general participó como invitada en el lanzamiento de la campaña “Valorando mi Identidad y Dignidad”, de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Unade

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Ustedes no son el future, son el presente. Son el presente y es importante, como jóvenes, entender que tienen derechos, muchos derechos: desde un nombre, desde el desarrollo de su personalidad, desde el desarrollo de lo que ustedes quieren ser como seres humanos en la vida, desde que el Estado debe garantizarles una serie de derechos….”

Con estas palabras la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, motivó a un grupo de jóvenes estudiantes a continuar con su formación académica y a poner todo su empeño en la construcción de una sociedad cada vez más justa.

La magistrada participó en el lanzamiento de la campaña “Valorando mi Identidad y Dignidad”,de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez (Unade), en donde conversó con estudiantes de los Colegios Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Comunidad Educativa LECS y Centro Militar San Miguel Arcángel.

El acto, que estuvo encabezado por el mayor general del Ejército Rafael Vásquez Espinola, rector de la Unade, contó con la presencia de las fiscales Danissa Cruz, titular del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público, y Olga Diná Llaverás, de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Reynoso agradeció la invitación de la Unade. “La realidad es que estar aquí para mí es como estar en casa, ya que en la actualidad nos encontramos cursando un doctorado. Me siento orgullosa de pertenecer a la matrícula de estudiantes de esta universidad, que, como he dicho en otros escenarios, tiene un programa académico, un plantel docente envidiable y digno de mucha admiración”.

Aconsejó a los jóvenes sobre las ventajas de conocer sus derechos, seguir fortaleciendo su formación académica, sacrificarse por sus sueños y ser siempre solidarios.

“Ustedes no son el futuro, son el presente, son el presente”, dijo Reynoso. “Es importante como jóvenes entender que tienen derechos. Muchos derechos, desde un nombre, desde el desarrollo de su personalidad, desde el desarrollo de lo que ustedes quieren ser como seres humanos en la vida, desde que el Estado debe garantizarles una serie de derechos”, añadió.

Planteó que uno de los aprendizajes que ha tenido en la carrera de Derecho que inició a los 17 años de edad, “es que la única competencia válida es la que hacemos con nosotros mismos, no competir con nadie más. “Siempre soy muy competitiva y compito a diario, pero con la única persona que compito es con Yeni Berenice, para ver si hoy es mejor persona que ayer, si hoy es mejor profesional que ayer; no compito con más nadie que no sea conmigo misma”, indicó.

Reynoso insistió a los estudiantes en que “sueñen, pero en ese camino hacia los sueños y hacia las metas hay que ser feliz, y hay que disfrutar la vida, y hay que ser empático, porque el ser humano, así como debe compartir conocimientos, también tiene que ser empático con las demás personas”.

En ese sentido, exhortó a los estudiantes a siempre ser solidarios, aprender a respetar el derecho humano de las otras personas. “¿Y cuál es el mejor mecanismo para saber si estoy respetando o no el derecho del otro? ¿Eso que estoy haciendo a mí me gustaría que me lo hicieran a mí? ¿O yo estoy entendiendo que ese comportamiento daña a los demás?”, dijo.

“Vayan por sus sueños, atrévanse, y entiendan siempre que si quieren ser exitosos van a tener que sacrificarse, que a veces nos sacrificamos, que a veces no alcanzamos los sueños, pero, siempre, siempre, perseverar es bueno; esforzarse es válido, soñar es indispensable para triunfar”, sostuvo la procuradora general.