¿Y USTED SERÁ EL SIGUIENTE MUERTO POR DISCUSIÓN DE CHOQUE DE TRÁNSITO?

Por Darío Caminero Sánchez

Luego del último acontecimiento, repetible durante años entre los dominicanos, que fue la lamentable y dolorosa muerte del locutor Romel Roque Guillén Cabrera, por una discusión relacionada con el choque de dos vehículos, en el que Evaristo Luciano Álvarez Ventura, el matador, le fue impuesto un año como medida de coerción, resulta necesario, aunque sea como voz que clama en el desierto o tal vez como letras muertas, reflexionemos sobre ejercitar la Inteligencia Emocional.

La inteligencia emocional (IE) es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discernir entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente.Utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta, y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir objetivos.

Por el contrario, el analfabetismo emocional es la falta de habilidades para comprender, manejar y expresar adecuadamente las emociones propias y/o ajenas. Las personas que tienen dificultades para manejar sus emociones pueden experimentar problemas de salud mental, relaciones interpersonales insatisfactorias, dificultades en el trabajo y problemas de adaptación social en general.

Es más importante la Inteligencia Emocional que la Inteligencia del Intelecto. Es tan así que no importa que con la inteligencia del intelecto el hombre haya alcanzado éxitos en las diversas profesiones o sin serlo, la habilidad en los negocios. Sin embargo, muchos profesionales con la Inteligencia del Intelecto desarrollada no han tenido la capacidad de dominar la inteligencia emocional. De ahí, que no importa la profesión, muchos por no controlar la inteligencia emocional o van al cementerio o a la cárcel. Por eso siempre he dicho que los guapos (que no dominan su inteligencia emocional) pueblan las cárceles y los cementerios y los «pendejos» (los que controlan su inteligencia emocional) seguimos vivos y sueltos.

La violencia generalizada por falta de conciencia emocional está arrastrando a esta sociedad al abismo sin fin. Reflexionamos tarde. Hasta una simple pelea a puños puede traer a uno u otro la muerte. “No era mi intención matarlo, pero lo mataste”.

Siempre lo he dicho también, lo más ridículo es buscar la muerte o la cárcel por un choque tránsito, cuando los seguros se contratan para resolver lo remediable, pero lo que no tiene vuelta es la vida, después que se pierde.

Total, cosas materiales que no se la colocan en el ataúd cuando morimos, sin embargo un muerto por una discusión de tránsito y a los 9 días ya el vehículo por el que buscó la muerte lo están usando los herederos para transportar la gente al velorio. Y el otro en la cárcel, lo