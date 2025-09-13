Voluntariado Bancentraliano promueve la educación vial

La educación sobre la actitud vial y las medidas necesarias de seguridad se convierten

en un objetivo más del brazo social del BCRD

Santo Domingo. República Dominicana. El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social

del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), organizó la charla motivacional sobre

educación vial “En marcha segura”, a cargo del ingeniero civil, Aníbal Germoso, presidente

de la plataforma Accidentes RD, en la que se abordaron los principios básicos que

transformarían positivamente, en términos de comportamiento y seguridad, el tránsito

vehicular en las ciudades y carreteras dominicanas.

Para la realización de la actividad el director de Comunicaciones del BCRD y vicepresidente

ejecutivo interino del VB, Jonathan Abreu, ponderó que la charla, organizada por el

Voluntariado, a través de su Comisión de Educación, forma parte de las actividades de

impacto social que se llevan a cabo para sensibilizar y crear conciencia sobre un tema de

vital importancia para el país, a fin de reducir los peligros consecuentes de un comportamiento

vial cuyos efectos resultan negativos para el bienestar y la convivencia.

Durante la disertación para el personal del BCRD, Germoso, poseedor de una maestría en

Movilidad Inteligente por la Universidad Alfonso X el Sabio, de España, estableció la diferencia

entre el accidente y el siniestro vial, especificando que en el primer caso el suceso es fortuito,

mientras que el segundo corresponde a una acción temeraria que supone una contravención

a las reglas de tráfico existentes.

El experto en movilidad agregó datos relevantes sobre las consecuencias de una conducción

irresponsable en la República Dominicana, ya que en 2024 se produjeron 3,116 fallecimientos

de personas a causa de siniestros de tráfico y más de 135 mil resultaron lesionadas,

significando esto un alto impacto para el Estado dominicano.

Con respecto al periodo del día en el que se producen más incidentes, la noche es más

peligrosa con un porcentaje del 35.1 %. La colisión de vehículos es el suceso más común, con

un 84.2 % de los casos, siendo un 65.3 % choques de motocicletas.

Además, los asistentes pudieron comprobar mediante unos lentes especiales que simulaban

condiciones de alcoholismo cómo se reduce la capacidad de visión y reacción durante la

conducción y después de ella, significando así la importancia de no consumir bebidas

alcohólicas antes de abordar calles y carreteras con el vehículo, por ser un desencadenante

fatal de accidentes.

Durante la charla el director del departamento de Comunicaciones estuvo acompañado de

Miosotis Collado, encargada de la Comisión de Educación del VB; Soraya Bautista, encargada

de la Comisión de Medio Ambiente; así como un nutrido público de bancentralianos que

disfrutaron de una interesante charla.

Jueves 11 de septiembre, 2025