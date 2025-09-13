Voluntariado Bancentraliano promueve la educación vial

La educación sobre la actitud vial y las medidas necesarias de seguridad se convierten
en un objetivo más del brazo social del BCRD
Santo Domingo. República Dominicana. El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social
del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), organizó la charla motivacional sobre
educación vial “En marcha segura”, a cargo del ingeniero civil, Aníbal Germoso, presidente
de la plataforma Accidentes RD, en la que se abordaron los principios básicos que
transformarían positivamente, en términos de comportamiento y seguridad, el tránsito
vehicular en las ciudades y carreteras dominicanas.
Para la realización de la actividad el director de Comunicaciones del BCRD y vicepresidente
ejecutivo interino del VB, Jonathan Abreu, ponderó que la charla, organizada por el
Voluntariado, a través de su Comisión de Educación, forma parte de las actividades de
impacto social que se llevan a cabo para sensibilizar y crear conciencia sobre un tema de
vital importancia para el país, a fin de reducir los peligros consecuentes de un comportamiento
vial cuyos efectos resultan negativos para el bienestar y la convivencia.
Durante la disertación para el personal del BCRD, Germoso, poseedor de una maestría en
Movilidad Inteligente por la Universidad Alfonso X el Sabio, de España, estableció la diferencia
entre el accidente y el siniestro vial, especificando que en el primer caso el suceso es fortuito,
mientras que el segundo corresponde a una acción temeraria que supone una contravención
a las reglas de tráfico existentes.
El experto en movilidad agregó datos relevantes sobre las consecuencias de una conducción
irresponsable en la República Dominicana, ya que en 2024 se produjeron 3,116 fallecimientos
de personas a causa de siniestros de tráfico y más de 135 mil resultaron lesionadas,
significando esto un alto impacto para el Estado dominicano.
Con respecto al periodo del día en el que se producen más incidentes, la noche es más
peligrosa con un porcentaje del 35.1 %. La colisión de vehículos es el suceso más común, con
un 84.2 % de los casos, siendo un 65.3 % choques de motocicletas.
Además, los asistentes pudieron comprobar mediante unos lentes especiales que simulaban
condiciones de alcoholismo cómo se reduce la capacidad de visión y reacción durante la
conducción y después de ella, significando así la importancia de no consumir bebidas
alcohólicas antes de abordar calles y carreteras con el vehículo, por ser un desencadenante
fatal de accidentes.
Durante la charla el director del departamento de Comunicaciones estuvo acompañado de
Miosotis Collado, encargada de la Comisión de Educación del VB; Soraya Bautista, encargada
de la Comisión de Medio Ambiente; así como un nutrido público de bancentralianos que
disfrutaron de una interesante charla.
Jueves 11 de septiembre, 2025