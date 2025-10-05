Victor Liz encamina a San Lázaro a adueñarse del primer lugar en el TBS Distrito 2025

SANTO DOMINGO, RD.- El escolta Victor Liz encaminó al club San Lázaro a adueñarse del primer lugar del grupo B con el triunfo de este domingo sobre Los Prados, 100-82, en el primer partido de la doble cartelera de la décima decha de competición en el 49 TBS Distrito 2025, efectuado en el Palacio de Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias, sede oficial.

Liz, refuerzo de Santiago de los lazareños, anotó 24 puntos y atrapó cinco rebotes en 31:43 minutos de acción, pese a que no estuvo muy efectivo desde el arco de tres al lanzar de 11-3, pero lo hizo 9-5 de campo y perfecto de libre (5-5).

Su actuación promovió a la escuadra de Jobo Bonito a anclarse en la cima del grupo B con récord de 4-1, y primer equipo en arribar a esa cantidad de victoria, seguido de Bameso (3-2), mientras que Los Prados se ubica 2-3, en el grupo A.

A Liz le secundaron el refuerzo mocano Anderson García con un doble-dobles de 15 puntos más 11 rebotes, y agregó cinco asistencias, seguido de Edgar Tejeda con 13 encestes, seis capturas de balón y repartió otros ocho, Adonnecy Bramah tuvo 12 y Yeickson Montero 11.

Por los pradenses, el debutante refuerzo boricua encestó 34 puntos con ocho rebotes, el refuerzo norteamericano Francis Fitzgerald logró cifras dobles de 19 dígitos más 11 rebotes con siete asistencias, y Eddy Mercedes (Chiquito Irving) 14.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador denla escuadra de San Carlos.

Juegos del martes

El TBS Distrito 2025 se reanuda este martes con dos partidos más en la quinta fecha de la fase intergrupos, y onceava en general, de la serie regular del total de 20 jornadas.

A las 7:00 de la noche, se enfrentan los clubes El Millón (1-4) y San Carlos (3-2), y a las 9:00, se miden Huellas del Siglo (1-4) y Bameso (3-2).