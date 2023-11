Vicepresidenta RD agotará apretada agenda EUA; lanzará primera bola en serie béisbol RD en Queens

NUEVA YORK.- La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, llegará a esta ciudad el viernes al mediodía y ese mismo día iniciará una apretada agenda con diferentes sectores quisqueyanos en esta urbe y Nueva Jersey.

Representará al presidente Luis Abinader, a quien desde hace meses habían anunciado que lanzaría la primera bola en la mini serie de béisbol entre Los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas a celebrarse los días 10, 11 y 12 en el Citi Field en Queens, a partir de las 6:00 PM

Nadie ha informado las causas por las cuales el mandatario no viajará a dicho compromiso, y fanáticos lamentan su ausencia.

Una fuente gubernamental había informado que el cónsul Eligio Jáquez lanzaría la primera bola, pero desde el consulado informaron que ya la vicepresidenta la lanzaría.

En la agenda de la segunda ejecutiva de la RD, se establece que luego de cumplir con su primer compromiso de asistir a la inauguración de la serie de béisbol, tendrá una cena esa misma noche a las 8:30. No se ofrecen detalles con quienes ni el lugar.

El sábado 11 asistirá a un desayuno, de 9:00 a 10:00 de la mañana, con importantes empresarios dominicanos en el Hotel Regis, ubicado en la avenida Quinta, en Manhattan.

En ese mismo lugar, media hora después, Peña reconocerá a José Gomérez (nativo de S.F.M) y comisionado de la Policía de la ciudad de Newburgh, distante a 92 kilómetros de Manhattan. También a la comisionada de Equidad e Inclusión de NYPD, Wendy García, oriunda de Santiago de los Caballeros.

Luego, a las 11:00 am, asistirá al reconocimiento de 38 »Estudiantes Meritorios« en el Hostos Community College, ubicado en Grand Concourse con la calle 149, en El Bronx.

Mientras, el consulado dominicano, en un despacho de prensa, sostiene que será en la sede consular con 50 estudiantes, organizado por el Frente de Educadores Dominicanos en el Exterior (FEDEE)

A la 1:00 pm asistirá a un almuerzo privado. No se dijo con quienes ni dónde.

A las 5:00 pm visitará el puesto de Habichuelas con Dulce de doña Nena, ubicado en la calle 182 esquina la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan. A las 6:00 pm irá a un encuentro con dirigentes y militantes del PRM a efectuarse en el local de Alianza Dominicana, ubicado en 530 W de la calle 166, esquina avenida Audubon.

Finalizará su agenda del sábado con una cena privada. No se informa con quienes ni el lugar.

El próximo domingo viajará a Nueva Jersey, a un encuentro con empresarios, desde las 9:00 a 10:00 am. en el local del PRM. Luego, a partir de las 10:30 a 11:30 sostendrá un encuentro en el mismo local del partido con dirigentes y militantes.

Al mediodía visitará pequeños negocios de dominicanos en el mismo NJ. Y para finalizar su agenda en USA, el cónsul Jáquez ofrecerá un almuerzo con invitados especiales a partir de la 1:00 pm. No se informó el lugar ni de los invitados.