Valoran esfuerzos del Gobierno por organizar la movilidad vehicular en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional

El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, valoró positivamente los esfuerzos que viene realizando el Gobierno dominicano para controlar y organizar la movilidad vehicular en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, destacando que se trata de una labor compleja que requiere de una visión integral, técnica y de largo alcance.

Díaz sostuvo que resulta lógico y previsible entender que la verdadera normalización del flujo vehicular y la eficiencia en la movilidad urbana solo podrán alcanzarse cuando se concluyan las principales obras de infraestructura del transporte masivo de pasajeros que ejecuta actualmente el Estado dominicano.

> “La solución definitiva al caos del tránsito y a los prolongados congestionamientos en la capital y su entorno metropolitano dependerá en gran medida de la culminación de los grandes proyectos de transporte colectivo masivo, tales como las líneas del Metro de Santo Domingo, los teleféricos, los monorrieles, y los corredores de autobuses que impulsa el Gobierno a través del INTRANT y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)”, expresó el dirigente sindical.

El transportista destacó que la articulación de estos sistemas de transporte público de alta capacidad permitirá reducir significativamente el número de vehículos livianos que diariamente circulan por las principales vías, y mejorará la calidad de vida de millones de ciudadanos que dependen del transporte colectivo.

No obstante, Mario Díaz señaló que, además de las infraestructuras físicas, es necesario implementar medidas complementarias de carácter técnico, regulatorio y operativo para que los resultados sean sostenibles en el tiempo.

Entre esas medidas, propuso:

1. La puesta en marcha de un sistema nacional de Inspección Técnica Vehicular (ITV), que garantice que solo circulen vehículos en condiciones mecánicas óptimas, contribuyendo a reducir emisiones, accidentes y averías en la vía pública.

2. La prohibición temporal de la importación de motocicletas y piezas de motocicletas, durante un período prolongado, con el propósito de frenar la sobrepoblación de estos vehículos que, según los datos del sector, representan más del 55 % del parque vehicular nacional y constituyen uno de los principales factores de desorden vial.

3. La sustitución completa de la red semafórica actual en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, por una red inteligente y técnicamente sincronizada, capaz de gestionar el flujo vehicular en tiempo real mediante sensores, cámaras y sistemas de control automatizados.

Díaz explicó que el país necesita transitar hacia un modelo de movilidad moderna, sostenible y regulada, donde converjan la inversión pública en infraestructuras y la responsabilidad de los distintos actores del transporte.

Mario Diaz, reiteró que el sector transporte organizado está dispuesto a seguir colaborando con las autoridades, aportando su experiencia técnica y social para alcanzar un sistema de movilidad ordenado, eficiente y respetuoso del medio ambiente.

