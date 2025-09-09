Valdez Albizu, Magín Díaz y Alejadro Fernández se reúnen con los presidentes del sector financiero para pasar revista a la economía nacional

Santo Domingo. República Dominicana. –El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mantuvo una reunión acompañado del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; con los presidentes del sector financiero del país, cuyo objetivo fue pasar revista al comportamiento de la economía nacional y sus previsiones, exponer los buenos resultados que muestra el sector, y a la vez establecer un diálogo y colaboración, dirigidos a preservar la estabilidad macroeconómica.

El gobernador expresó que “en un contexto como el actual de alta incertidumbre y en un entorno internacional convulso y complejo, es importante conducirse con prudencia para preservar la estabilidad y afianzar la confianza de los inversionistas y los agentes económicos externos e internos”.

Valdez Albizu señaló que las previsiones son que “la economía continuaría recuperándose de forma gradual durante el resto del año, alcanzando un crecimiento en torno a 3.0 % en 2025; pudiendo acelerarse más el ritmo de expansión económica en la medida que se materialice una dinamización importante de la inversión pública y se cuenten con los espacios para continuar flexibilizando las condiciones monetarias”.

Sobre los recientes movimientos del tipo de cambio expresó que, no hay elementos macroeconómicos que expliquen esta mayor volatilidad, más allá del efecto estacional del mes de septiembre para la compra de inventarios ante las ventas de fin de año, ya que las actividades generadoras de divisas han mantenido su dinamismo, proyectándose ingresos de divisas en más de US$46,160 millones de dólares para el cierre de este año. En ese sentido, se prevé que la inversión extranjera directa (IED) alcanzaría los US$4,860 millones en 2025, cubriendo con holgura el déficit de cuenta corriente proyectado para el año.

Señaló que, como referencia, en el Presupuesto General del Estado 2025 se utilizó una proyección del tipo de cambio promedio para todo el año de RD$63.11 por dólar estadounidense. Habiendo transcurrido los primeros ocho meses del año, el promedio del tipo de cambio observado se ubicó en torno a RD$61.20, por lo que se encontraría dentro de las previsiones presupuestarias para el resto del año 2025.



El gobernador indicó, además, que este jueves la Junta Monetaria conocerá la modificación del Reglamento Cambiario, que estuvo en consulta pública por unos 30 días.

Valdez Albizu resaltó las reducciones de las tasas de interés bancarias luego de las medidas de liquidez implementadas el pasado mes de mayo, indicando que la interbancaria de los bancos múltiples se encuentra en 8.59 %, después de alcanzar en 13.19 % en dicho mes, para una reducción de 460 puntos básicos (pb); la tasa pasiva pasó 9.63 % a 7.51 % (212 pb menos); mientras que la tasa activa 14.99 % a 14.19 %.

En cuanto a la situación del sector financiero, señaló que “se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad. En efecto, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 21.80 % y la rentabilidad sobre los activos (ROA) en 2.61 % en julio; mientas que la morosidad fue de 1.9 % en junio. El índice de solvencia se ubicó en 18.39 %, superior al mínimo regulatorio de 10 %”.

En tanto que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Diaz, manifestó “la determinación del Gobierno dominicano en combatir la desaceleración e impulsar la economía, valiéndose de una absoluta coordinación de las políticas económica, monetaria y fiscal, así como de implementar partidas de incremento de la inversión pública”.

Por su parte el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, manifestó su convencimiento de que “con las medidas monetarias implementadas las tasas de interés han comenzado a disminuir lo que repercutirá positivamente en la reactivación del crédito del sector privado, que indispensable para el crecimiento económico”.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, expresó la disposición del sistema financiero dominicano por “apoyar los esfuerzos de las autoridades monetarias en mantener la estabilidad que proyecta nuestro país en los ámbitos monetario, económico, fiscal y cambiario”.

Por su parte, el presidente del Centro Financiero BHD, Luis Molina Achécar, mostró el convencimiento de hallar soluciones, así como buscar y estudiar ideas en conjunto, dirigidas a alcanzar los desafíos del futuro.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha; el gerente, Ervin Novas; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; los subgerentes de Cuentas Nacionales, Regulación y Estabilidad Financiera, y Programación Monetaria, Ramón González, Máximo Rodríguez y Joel González, respectivamente. Además, estuvieron presentes el tesorero, José Perdomo, y los directores Elina Rosario y Carlos Delgado, de Cuentas Nacionales y Regulación y Estabilidad Financiera, respectivamente.

Por las entidades financieras junto a Paniagua y Molina Achécar, estuvieron presentes Leonardo Aguilera, administrador del BanReservas; Fidelio Despradel -presidente ejecutivo del Banco BHD; Fausto Pimentel, presidente ejecutivo del Banco Santa Cruz; Rocio Velarde, gerente general CITIBANK para RD; Víctor Mendez Saba – presidente Banco Vimenca; José Rodríguez Copello, presidente Banco López de Haro; Juan Rodríguez Copello, presidente ejecutivo Banco BDI; Edgar del Toro Toral, presidente ejecutivo Banco Caribe; Juan Carlos Carneiro, presidente ejecutivo Banesco; Andrés Bordas, presidente ejecutivo Banco ADEMI; Gonzalo Gil del Scotiabank; Carlos Julio Camilo, presidente del Banco Promérica; Luis M. Bogaert Ciaccio- gerente general de JMMB Bank; Brian Paniagua- gerente general del Banco LAFISE; y Arturo Grullón- vicepresidente ejecutivo del Banco Qik.