UnaRed y 12 bancos afiliados con retiros en cajeros sin cargos

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Desde el año 2017 en República Dominicana se estableció UnaRed, que es una alianza bancaria

para permitir el uso de cajeros automáticos compartidos por varias entidades financieras en

República Dominicana, de forma que los clientes pueden hacer retiros y consultar balances sin

costo adicional por esas transacciones.

Inicialmente UnaRed fue un acuerdo entre los bancos Reservas y BHD. Sin embargo, en la

actualidad hay 12 entidades financieras en esta alianza interbancaria, lo cual permite a sus

clientes usar por igual cerca de 2,000 cajeros automáticos distribuidos en todo el país.

La ventaja es mayor para los clientes de los bancos o asociaciones de ahorros y préstamos

(AAyP) pequeños; aquellos que no tienen muchos cajeros, pero que sus clientes pueden hacer

uso de los cajeros de los bancos grandes afiliados.

Actualmente los cajeros en alianza con UnaRed son los de los bancos Reservas, BHD,

Promerica, BDI, Banesco, Caribe, BanFondesa, Ademi, Santa Cruz y López de Haro, a los cuales

se suman las asociaciones de ahorros y préstamos Cibao y APAP.

¿Se cobra un cargo por retiro? Esa pregunta es frecuente, más porque, al hacer un retiro en

cualquiera de los cajeros de UnaRed siempre aparece un letrero que indica los cargos que se

aplican para otro tipo de transacciones. Sin embargo, para retiros y consultas de balances no

se aplica ningún cargo. El servicio es gratis.

Ahora bien, tome en cuenta que, si usted es cliente de otro banco o entidad financiera distinta

a las 12 afiliadas a UnaRed, también puede retirar dinero de uno de sus cajeros, solo que en

ese casi sí tendrá un cargo por transacción que generalmente oscila entre los RD$60 y RD$75,

dependiendo de la entidad de que se trate.

Entonces la ventaja es interesante. Suponga que su cuenta bancaria y tarjeta de debido es del

banco BDI, por poner un ejemplo, y requiere retirar dinero en una zona donde no hay cajeros

de ese banco; pues, puede acercarse a un cajero del Reservas, que están en todo el país, y

hacer su retiro sin cargo algo.

Recuerde que siempre debe verificar que el cajero tenga la identificación de UnaRed, aunque

con solo conocer los bancos afiliados ya sabe que lo están. Además, es bueno siempre

considerar otras medidas de seguridad como verificar que la rejilla donde se introduce la

tarjeta no tenga objetos extraños, tener su tarjeta a mano y saber el monto que desea retirar

antes de acercarse al cajero, para no dar muestras de inseguridad que llame la atención de

malhechores, así como verificar bien el monto del retiro antes de proceder con la transacción

para evitar confusiones.

También es bueno tomar en cuenta cuál es el máximo de retiro permitido por transacción.

Generalmente los bancos permiten retirar hasta alrededor de RD$20,000. Y otro aspecto es

ver la disponibilidad de billetes del cajero, pues hay algunos que tienen denominación en

RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000 en firma indistinta, lo cual permite escoger el más

conveniente de acuerdo con la cantidad que se vaya a retirar. Por ejemplo, suponga que usted

va a retirar RD$200, pero el cajero al que se acercó solo dispensa billetes de RD$500 y de

RD$1,000. Ahí no podrá retirar lo que usted desea.

No se distraiga mucho con los mensajes sobre costos que le aparecen en la pantalla. Esos solo

aplican para los que harán retiro con tarjetas de bancos distintos a los de UnaRed y para todos

los usuarios, incluido usted, si se trata de operaciones distintas a un retiro o consulta con su

tarjeta de débito y prepago.

Esto se refiere, por ejemplo, al cargo por retiro de dinero con una tarjeta distinta a uno de los

12 bancos afiliados a UnaRed. También se refiere a los retiros de adelanto de efectivo desde

una tarjeta de crédito, ya sea de UnaRed o no. En ese casi, siempre tendrá un cargo que puede

oscilar entre un 5% y 6.5% del monto a retirar, sobre el cual también se aplicarán intereses

desde el primer día del retiro.

Por lo demás, ya sabe usted que son 12 las entidades financieras afiliadas a la UnaRed desde

donde puede retirar dinero con su tarjeta de débito y hacer consultas de balance sin costo

alguno. Solo haciendo uso adecuado de su tarjeta en el cajero que corresponda.

