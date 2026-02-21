UnaRed y 12 bancos afiliados con retiros en cajeros sin cargos
La Escuela Económica
Esteban Delgado
@estebandelgadoq
Desde el año 2017 en República Dominicana se estableció UnaRed, que es una alianza bancaria
para permitir el uso de cajeros automáticos compartidos por varias entidades financieras en
República Dominicana, de forma que los clientes pueden hacer retiros y consultar balances sin
costo adicional por esas transacciones.
Inicialmente UnaRed fue un acuerdo entre los bancos Reservas y BHD. Sin embargo, en la
actualidad hay 12 entidades financieras en esta alianza interbancaria, lo cual permite a sus
clientes usar por igual cerca de 2,000 cajeros automáticos distribuidos en todo el país.
La ventaja es mayor para los clientes de los bancos o asociaciones de ahorros y préstamos
(AAyP) pequeños; aquellos que no tienen muchos cajeros, pero que sus clientes pueden hacer
uso de los cajeros de los bancos grandes afiliados.
Actualmente los cajeros en alianza con UnaRed son los de los bancos Reservas, BHD,
Promerica, BDI, Banesco, Caribe, BanFondesa, Ademi, Santa Cruz y López de Haro, a los cuales
se suman las asociaciones de ahorros y préstamos Cibao y APAP.
¿Se cobra un cargo por retiro? Esa pregunta es frecuente, más porque, al hacer un retiro en
cualquiera de los cajeros de UnaRed siempre aparece un letrero que indica los cargos que se
aplican para otro tipo de transacciones. Sin embargo, para retiros y consultas de balances no
se aplica ningún cargo. El servicio es gratis.
Ahora bien, tome en cuenta que, si usted es cliente de otro banco o entidad financiera distinta
a las 12 afiliadas a UnaRed, también puede retirar dinero de uno de sus cajeros, solo que en
ese casi sí tendrá un cargo por transacción que generalmente oscila entre los RD$60 y RD$75,
dependiendo de la entidad de que se trate.
Entonces la ventaja es interesante. Suponga que su cuenta bancaria y tarjeta de debido es del
banco BDI, por poner un ejemplo, y requiere retirar dinero en una zona donde no hay cajeros
de ese banco; pues, puede acercarse a un cajero del Reservas, que están en todo el país, y
hacer su retiro sin cargo algo.
Recuerde que siempre debe verificar que el cajero tenga la identificación de UnaRed, aunque
con solo conocer los bancos afiliados ya sabe que lo están. Además, es bueno siempre
considerar otras medidas de seguridad como verificar que la rejilla donde se introduce la
tarjeta no tenga objetos extraños, tener su tarjeta a mano y saber el monto que desea retirar
antes de acercarse al cajero, para no dar muestras de inseguridad que llame la atención de
malhechores, así como verificar bien el monto del retiro antes de proceder con la transacción
para evitar confusiones.
También es bueno tomar en cuenta cuál es el máximo de retiro permitido por transacción.
Generalmente los bancos permiten retirar hasta alrededor de RD$20,000. Y otro aspecto es
ver la disponibilidad de billetes del cajero, pues hay algunos que tienen denominación en
RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000 en firma indistinta, lo cual permite escoger el más
conveniente de acuerdo con la cantidad que se vaya a retirar. Por ejemplo, suponga que usted
va a retirar RD$200, pero el cajero al que se acercó solo dispensa billetes de RD$500 y de
RD$1,000. Ahí no podrá retirar lo que usted desea.
No se distraiga mucho con los mensajes sobre costos que le aparecen en la pantalla. Esos solo
aplican para los que harán retiro con tarjetas de bancos distintos a los de UnaRed y para todos
los usuarios, incluido usted, si se trata de operaciones distintas a un retiro o consulta con su
tarjeta de débito y prepago.
Esto se refiere, por ejemplo, al cargo por retiro de dinero con una tarjeta distinta a uno de los
12 bancos afiliados a UnaRed. También se refiere a los retiros de adelanto de efectivo desde
una tarjeta de crédito, ya sea de UnaRed o no. En ese casi, siempre tendrá un cargo que puede
oscilar entre un 5% y 6.5% del monto a retirar, sobre el cual también se aplicarán intereses
desde el primer día del retiro.
Por lo demás, ya sabe usted que son 12 las entidades financieras afiliadas a la UnaRed desde
donde puede retirar dinero con su tarjeta de débito y hacer consultas de balance sin costo
alguno. Solo haciendo uso adecuado de su tarjeta en el cajero que corresponda.