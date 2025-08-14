Una sentencia carente de seriedad jurídica

Carece de seriedad jurídica la sentencia que condena a Alexis Medina y libera de responsabilidad penal a la hermana Magalys Medina en lo que parece ser un chiste de mal gusto con la finalidad de entretener al pueblo.

Alexis y Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República Dominicana Danilo Medina vinculados a uno de los casos judiciales de corrupción más sonados del país, recibieron una sentencia benigna del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Alexis fue condenado a sólo siete años de prisión y Magalys descargada. El primero fue encontrado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores en tanto que a la segunda no le fue encontrada ninguna responsabilidad..

OTROS CONDENADOS

El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación, a 5 años.

Las magistradas homologaron un acuerdo entre el Ministerio Público y Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos.

Alexis Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano junto a las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.

LAS JUEZAS ACTUANTES

La sentencia, cuya lectura comenzó a las 11:00 de la noche del miércoles y concluyó a las 4:13 de la madrugada de este jueves, fue dictada por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal; Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.

DANILO NUNCA FUE LLAMADO A DECLARAR

Los hechos que se atribuyen al grupo cometidos entre los años 2012-2020, durante los cuales Danilo Medina fue presidente de la República en dos oportunidades. Actualmente este último es presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

A pesar de que involucraban a dos hermanos suyos y de que los hechos fueron cometidos en sus dos gobiernos, Danilo Medina nunca fue llamado a declarar en este juicio.

El Ministerio Público pedía 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Alexis.

PARTICIPACION CIUDADNA EXPRESA INCONFORMIDAD CON SENTENCIA

Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó su inconformidad al referirse a los 7 años de prisión impuestos a Alex Medina por el caso de corrupción Antipulpo.

“Es una pena la sentencia y la pena”, expresó Blanco, aunque reconoció el avance importante al ser la primera vez que un hermano de un expresidente de la República es condenado por tal delito.

La Coordinadora advirtió que el tiempo real de cárcel podría reducirse a cinco años o menos, debido a beneficios y cómputos por prisión preventiva y arresto domiciliario.

DECOMISO DE BIENES

Blanco subrayó que el decomiso de bienes es un paso clave, pero que la verdadera batalla es la recuperación de lo robado, un desafío que, dijo, el Estado debe enfrentar con mayor capacidad y coordinación.

Lamentó que abogados designados para esa labor fueran excluidos del proceso, lo que crea dificultades en el camino.

INICIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD

Para la dirigente, este fallo marca “el inicio del fin de la impunidad”, pero también evidencia que la lucha contra el flagelo no puede mantenerse con avances parciales.

Señaló que el Ministerio Público debe apelar para el aumento de la pena contra Medina y con ello el envío de un mensaje contundente de que los actos de corrupción tendrán consecuencias ejemplarizantes.

Advirtió que procesos judiciales tan largos buscan el desgaste y el hartazgo ciudadano, lo que debilita la demanda social de justicia.

“Es un buen negocio ir al Estado si al final robas miles de millones y cumples pocos años”, cuestionó en un llamado al fortalecimiento de la justicia y la garantía de la igualdad ante la ley.





