Un error de Guillermo Moreno romper con el gobierno y el PRM

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

El doctor Guillermo Moreno comete un error, al anunciar un rompimiento con el Partido Revolucionario Moderno “PRM”, el presidente Luis Abinader y su gobierno para trillar el camino de la independencia, algo que ha mantenido siempre desde que fundara la estructura partidaria denominada Alianza-País hasta la actualidad.

Esa decisión del dirigente político no le favorece en nada porque para avanzar en política hay que trabajar diariamente y lamentablemente el doctor Guillermo Moreno no es un trabajador político sino que quiere que los logros les lleguen de carambola, sin hacer ningún esfuerzo, es decir que las cosas les lleguen sin esforzarse.

El caso más claro de su accionar político fue la candidatura a senador del Distrito Nacional que logró gracias a la benevolencia de Farides Raful y el presidente Luis Abinader quienes en un gesto de disciplina partidaria, la primera cedió la candidatura al presidente de Alianza-País, quien fue derrotado finalmente por el hijo del ex presidente Leonel Fernández.

El doctor Guillermo Moreno haría muy bien en acercarse al PRM en vez de estar pensando en alejarse de esa organización política que detenta el poder hasta el 2028, lo que debería aprovechar para crecer políticamente y no quedarse rezagado como ha sucedido hasta el momento.

No soy quien para trazarle pauta al dirigente político per si entiendo que a él le conviene más acercarse al PRM que alejándose, digo si quiere crecer políticamente, porque lo que está haciendo en vez de avanzar es retroceder y eso no es bueno en política.

Ahora si esa decisión es para dedicarse a tiempo completo al crecimiento y fortalecimiento de la estructura partidaria cocida como Alianza-País estoy de acuerdo pero alejarse del PRM y el gobierno y el presidente Luis Abinader no creo le sea favorable políticamente.