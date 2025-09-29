UASD celebra graduación de estudiantes de idiomas en Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte. – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) graduó a 71 estudiantes que completaron los cursos extracurriculares de idiomas en su extensión de Santo Domingo Norte, durante un acto que refleja el avance de la academia estatal en la expansión de su oferta académica y su compromiso con llevar educación inclusiva y de calidad a las comunidades. La actividad se realizó en coordinación con la Escuela de Idiomas y la Facultad de Humanidades e incluyó formación en inglés, francés, alemán, chino mandarín y coreano.

El rector magnífico, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, encabezó el evento y destacó que este logro forma parte del proceso de transformación que atraviesa la universidad. “A tan solo un año de gestión, la universidad inauguró este centro educativo con las primeras aulas inteligentes y conectadas, un proyecto que hoy supera las 30 aulas distribuidas en todo el territorio nacional. Esto refleja la visión compartida que hemos desarrollado junto al presidente constitucional, Luis Abinader Corona”, manifestó.

Beltrán Crisóstomo resaltó que la expansión de la academia en Santo Domingo Norte fortalece su rol como institución pública al servicio de la educación continua. “Sin temor a equivocarme, puedo decir que los cursos extracurriculares de la UASD son los mejores del país”, afirmó, al motivar a los egresados a seguir desarrollando sus competencias académicas y profesionales.

La promoción incluyó formación en coreano, chino mandarín, francés, inglés y alemán, idiomas que forman parte de la amplia oferta académica que la universidad ya imparte en otras extensiones.



El maestro Norberto Hernández, director de la UASD en Santo Domingo Norte, agradeció al Lic. Luis Abinader Corona, Presidente Constitucional de la República Dominicana, y al maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la UASD, por su iniciativa de dotar a la pujante comunidad de Santo Domingo Norte de una extensión de la academia.

El acto contó con la presencia del vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Radhamés Silverio; el decano de la Facultad de Humanidades, doctor Gerardo Roa Ogando; la directora del Instituto Tecnológico Julie Ares del INFOTEP, licenciada Yanira Ortiz; y el director de la UASD-Santo Domingo Norte, maestro Norberto Hernández. En total, asistieron más de 200 personas, entre familiares de los graduandos e invitados especiales.

Durante la actividad, el director de la Escuela de Idiomas, maestro Abad Montero, entregó 10 becas que permitirán a los graduados continuar sus estudios en otras lenguas en la sede central de la universidad. Como muestra del resultado del curso, dos jóvenes graduandas ofrecieron discursos, una en inglés y otra en español, demostrando lo aprendido durante la formación.

Con este tipo de iniciativas, la Primada de América reafirma su compromiso con la formación integral, la inclusión social y el desarrollo académico del país, consolidando su posición como la principal institución de educación superior pública de la República Dominicana.