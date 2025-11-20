Tras más de 25 años de ocupación, Alcaldía del DN recupera aceras de la Máximo Gómez con Nicolás de Ovando

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional, a través de su Dirección de Defensa y Uso de Espacios Públicos (DUEP), recuperó las aceras de avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, un punto que se mantuvo ocupado irregularmente por más de 25 años.

La acción fue impulsada por la alcaldesa Carolina Mejía desde marzo de este año, cuando inició un extenso proceso de notificaciones, acercamientos y conversaciones, tanto con comerciantes como con buhoneros, logrando un retiro voluntario, pacífico y consensuado de más de 38 ocupaciones.

Esta recuperación histórica se inscribe dentro del compromiso asumido por Carolina para devolver espacios a los capitaleños, incluyendo áreas verdes para el esparcimiento, aceras y calles para el libre tránsito vehicular y peatonal.

El director de DUEP, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, encabezó estas ejecuciones y explicó entre las ocupaciones se encontraban casetas y puestos de comidas que bloqueaban totalmente las aceras, así como bancas operando sin la debida regulación del Ministerio de Hacienda.

“Este logro fue posible gracias a la buena voluntad y al estilo de diálogo cercano que caracteriza la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía, cuyos ejes de trabajo priorizan el orden, la seguridad peatonal y el bienestar ciudadano”, resaltó el alto oficial.

Sanz Melo también precisó que el proceso contó con el respaldo de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, encabezada por Marino Martes, y de la asociación local de vendedores, entidad que agradeció el trato considerado y respetuoso recibido.

La Alcaldía del Distrito Nacional intervendrá de manera integral toda el área, incluyendo la ampliación de aceras, marcos verdes y colocación de luminarias LED para garantizar no solo la correcta utilización del espacio público, sino también la seguridad de los ciudadanos.

