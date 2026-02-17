Tejada insta a construir un nuevo puente entre la Zona Oriental y el Distrito Nacional

El Ing. Teodoro Tejada propuso la construcción de un nuevo puente estratégico, como los ya existentes entre la zona Oriental y el centro del Distrito Nacional, y la ampliación del puente de La 17, para mejorar la conectividad entre ambos puntos, descongestionar y reducir el tiempo de traslado, principalmente en las horas picos.

El profesional de la construcción destacó que esta nueva plataforma sobre el río Ozama se puede diseñar para conectar las calles Manuela Díez, en el Distrito Nacional, y la Puerto Rico, en el Ensanche Ozama, facilitando la comunicación desde la parte alta de la ciudad, con el municipio de Santo Domingo Este.

Al ser consultado sobre los problemas de movilidad vial en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, el profesional de la ingeniería, y ex sub secretario de Obras Públicas, recordó que el puente flotante, que fue instalado entre 1998 y el 1999 como una vía alternativa para descongestionar el tránsito entre ambas latitudes, ya se debe pensar en ponerlo a descansar, porque acumula 27 años de uso.

“El gobierno del presidente Luis Abinader ha propuesto sustituir esta estructura (la barcaza) por un puente basculante (o levadizo), es una propuesta encomiable que desde ya se debe abordar con seriedad”, apuntó el ex presidente del CODIA.

Argumentó que otro aspecto clave para mejorar la fluidez vehicular en la zona, es la ampliación del Puente de la 17, que se trata de una estructura metálica reticular, su diseño facilita una eventual ampliación y los estudios técnicos indican que sus estribos y pilas aún están en muy buenas condiciones.

Recordó que en mayo de 2014, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) remitió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) una propuesta para adicionar un carril a cada lado del puente, porque se trata de una estructura atornillada, que resulta técnicamente viable una reestructuración que permita incorporar nuevos elementos metálicos.

El profesional de la ingeniería señaló que la configuración estructural, basada en esfuerzos axiales, permite reforzar los cordones transversales de cada tijerilla metálica, incorporando piezas adicionales que harían posible habilitar carriles suplementarios.

Dijo que un elemento importante para sustentar esta ampliación es la información ofrecida por el MOPC el 11 de abril del pasado año sobre el Puente de la 17, en el que plantea que es estructuralmente seguro y se encuentra bajo monitoreo.

Tejada agregó que de acuerdo al MOPC, la estructura de este cruce cuenta con un sistema articulado de interconexiones que permite una distribución eficiente de las cargas, lo que representa una ventaja estructural y cumple con los estándares internacionales de seguridad.

Visited 5 times, 5 visit(s) today