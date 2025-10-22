- Publicidad -
TBS Distrito 2025 suspendido también este miércoles por paso tormenta Melissa

PRIMICIAS DIGITAL22 de octubre de 2025
Santo Domingo.-El Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS 2025) informó la posposición de la jornada correspondiente a este miércoles, debido al paso de la tormenta tropical Melissa y en atención a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.

La cartelera de este miércoles incluía dos partidos: a primera hora, 7:00 de la noche, el Club El Millón frente a San Lázaro, y a segunda hora, el Club Rafael Barias ante el conjunto de Bameso.

El Comité Organizador del TBS 2025 comunicó que oportunamente dará a conocer la fecha de reposición o reasignación tanto de la jornada suspendida este miércoles como de la correspondiente al martes, también afectada por las condiciones meteorológicas.

Asimismo, exhortó a los fanáticos y a toda la familia del baloncesto capitalino a mantenerse atentos al paso de la tormenta Melissa y a acatar las disposiciones de las autoridades para salvaguardar la integridad y seguridad de todos los ciudadanos.

