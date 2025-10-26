TBS Distrito 2025 reanuda acciones con cuádruple jornada

La cartelera presentará enfrentamientos desde las 11:30 am; 1:45; 4:00 y 6:00 de la tarde

SANTO DOMINGO, RD.- El Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS 2025) informó que la acción se reanudará este domingo 26 en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, con una atractiva cuádruple jornada.

El reinicio de la competencia marcará la continuación de la serie regular tras la pausa por las condiciones climáticas provocadas por los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

La cartelera dominical presentará los siguientes enfrentamientos a partir de las 11:30 de la mañana con Los Prados midiéndose ante San Carlos. A la 1:45 de la tarde se enfrentarán Huellas del Siglo y Mauricio Báez, luego, a las 4:00 p.m. sería el duelo entre El Millón y San Lázaro, y a las 6:00 de la tarde, está el choque de los clubes Rafael Barias y Bameso.

Estos partidos corresponden a las últimas dos jornadas pospuestas de la ronda regular (martes y miércoles) y serán determinantes para definir las posiciones finales de los grupos A y B, antes del inicio de la siguiente etapa, la Fase de Eliminación, que arrancará el martes 28.

En el grupo A ya están clasificados el líder San Carlos (7-2) y el segundo lugar, Mauricio Báez (5-4), y sólo queda una plaza para disputar Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6).

Si Los Prados gana su compromiso ante San Carlos, se pondría 5-5, y lograría el boleto faltante del grupo A y Huellas, aunque salga victorioso, no tendría chance porque sólo podría llegar a 4-6. De perder Los Prados y de ganar Huellas empatarían con marca de 4-6 y los de Cristo Rey avanzaría a la Fase de Eliminación, aunque la serie particular quedó 1-1.

Huellas ganó el primer choque ante Los Prados de 10 puntos, 85-75, el martes 23 de septiembre, y los pradenses triunfaron de nueve tantos, 82-73, el martes 14 de octubre, por lo que el margen de un punto (+10 de Huellas y +9 de Los Prados), favorece a Huellas, +1.

Mientras que, en el grupo B todo está definido con los cimeros del club San Lázaro y su récord de 7-2, Bameso (5-4) y Rafael Barias (4-5), y estos dos últimos definirán posiciones.

El Comité Organizador informó además que la ronda de eliminación del TBS Distrito 2025 arrancará el próximo martes, también en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con dos juegos que abrirán la segunda fase del certamen.

Las autoridades de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) exhortaron a la fanaticada capitalina a respaldar masivamente esta jornada decisiva y resaltaron que todas las medidas logísticas y de seguridad están garantizadas para el disfrute del público.

PIE DE FOTO

Ángel Núñez, del club San Lázaro, en una ofensiva es marcado por Dimas Carrasco, de Rafael Barias, en la jornada del pasado domingo 19 de octubre.