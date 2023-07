Superintendencia de Electricidad explica ajuste por inflación en contrato del CUED con consorcios

La Superintendencia de Electricidad (SIE) aclaró los tipos de situaciones que provocaron un

ajuste por inflación en los precios previamente establecidos en el contrato a largo plazo para el

suministro de potencia y energía eléctrica entre el Consejo Unificado de las Empresas

Distribuidoras de Electricidad (CUED) y los consorcios Manzanillo Energy S.A. y Manzanillo Gas

and Power.

“(…) El restablecimiento del equilibrio económico del acuerdo con una indexación de los

precios de compra de energía atendiendo a los graves problemas y conocidos cambios en el

mercado eléctrico mundial provocados por la pandemia y el ataque militar entre Rusia a

Ucrania; el funcionamiento de los mercados a escala mundial incluyendo el sector de los

combustibles; el retraso en la entrega así como el aumento de precios en equipos. Todos estos

acontecimientos son posteriores a la fecha de aprobación de las bases de la licitación”, citó la

SIE en un comunicado de prensa.

En ese mismo orden, la entidad que regula el sistema eléctrico del país agregó que dichos

contratos iniciaron en enero del año 2021 y fueron adjudicados el 20 de mayo del 2022.

La SIE, aclaró además que, a pesar del “restablecimiento de equilibrio económico” no estar

tipificado en las licitaciones, la propia Ley General de Electricidad 125-01 lo contempla como

una de las herramientas de “aplicación”.

“El medio propuesto para el restablecimiento del equilibrio económico es un ajuste por

inflación, el cual consiste en la modificación del precio de potencia ofertado y otros

componentes. Si bien las bases de licitación no contemplan la indexación por inflación del

precio de potencia ofertado, como mecanismo de preservación del equilibrio económico,

tanto en la Ley General de Electricidad como en sus instrumentos de aplicación, se prevé esta

herramienta como un mecanismo adecuado para este fin”, refirió.

Sin embargo, aunque la inflación alcanzó la cifra del 15 %, en el acuerdo entre CUED y los

consorcios Manzanillo Energy S.A. y Manzanillo Gas and Power, se decidió establecerlo en 7.9

%, garantizando así un eficiente suministro ante la demanda actual de energía en la República

Dominicana.

“Éstas, son las razones por las que el Consejo de la SIE aprobó la versión de los contratos

presentados por el CUED con un incremento de 7.9% en los precios, aunque la inflación

verificada en los documentos que sustentaron la misma era de un 15%. Una razón muy

importante considerada, además, es el interés general que se resumen en la necesidad de que

nuestro país disponga de un suministro de energía adecuado, eficiente y suficiente para

atender a las necesidades actuales y al crecimiento de la demanda por la expansión de la

economía y de los requerimientos de los ciudadanos”, explicó la entidad.

Asimismo, la SIE manifestó que en la reunión de aprobación de la homologación del contrato

entre las partes antes señaladas, el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio Polanco,

“se inhibió del proceso considerando que antes de asumir esta posición había participado en el

jurado que aprobó los resultados de la licitación”.