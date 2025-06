Sistema anticiclónico y partículas de polvo inciden en las condiciones meteorológicas, temperatura calurosa en el país

SANTO DOMINGO (República Dominicana). -El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes continuará la incidencia de una circulación anticiclónica que mantendrá reducidas las precipitaciones de acumulados significativos en el territorio nacional.

El organismo agregó que hoy se observará una mayor concentración de partículas de polvo del Sahara sobre el país.

Pronostican sensación térmica elevada, con temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y máximas entre 32 °C y 34 °C.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña, el Indomet recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca de perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales. En la costa atlántica el oleaje permanece normal.

Zona no tropical de baja presión al sureste de Estados Unidos

El Indomet informa sobre el desarrollo de una zona de baja presión no tropical, pronosticada al sureste de los Estados Unidos para los próximos siete días; la cual, se prevé tendrá un 10 % de probabilidad de desarrollarse en un ciclón tropical o no tropical. Este sistema meteorológico no representa peligro para la República Dominicana por su posición, distancia y desplazamiento.