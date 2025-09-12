SIMV y CADOMCA reconocen al gobernador Valdez Albizu

Las instituciones valoraron su liderazgo en el mantenimiento de la estabilidad

macroeconómica en el país

Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió un reconocimiento de la Superintendencia

del Mercado de Valores (SIMV) y la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales

(CADOMCA), “por su liderazgo visionario, compromiso con la estabilidad macroeconómica y su

respaldo al desarrollo del mercado de valores, gracias a los cuales se ha consolidado un entorno

competitivo que promueve la inversión, y estimula la innovación financiera en el país”.

El reconocimiento fue entregado por la vicepresidenta, Raquel Peña, y el superintendente del

SIMV, Ernesto Bournigal, quien agradeció el apoyo incondicional de Valdez Albizu para el

desarrollo del mercado de valores de la República Dominicana, en el marco del acto de apertura

de Expo Mercado de Valores 2025, un evento organizado por la SIMV con el propósito de dar a

conocer al público cómo funciona el mercado de capitales dominicano y sus ofertas de inversión.

Valdez Albizu, en su condición, además, de presidente del Consejo Nacional del Mercado de

Valores, expresó tras recibir el reconocimiento, que “es un privilegio haber sido uno de los

precursores del mercado de valores de la República Dominicana, consciente desde un principio

que iba a ser facilitador de un entorno económico sólido para la inversión externa, de gran

atractivo para los capitales que buscan un lugar idóneo como destino de sus recursos, por su

seguridad, rentabilidad y reputación”.

El gobernador resaltó que “este mercado está llamado a ser una de las actividades más

importantes que contribuyen al desarrollo de la nación. Me siento emocionado de haber

sembrado esta semilla hace 21 años, que hoy se ha convertido en un árbol frondoso de riqueza

para el país”.

Asimismo, señaló que “el mercado de capitales de la República Dominicana fue concebido

desde un principio como una fuente y un destino para la innovación financiera, de forma tal, que

hoy podemos decir, sin lugar a duda, que ejerce un liderazgo cada vez más afianzado en la

región, siendo de valoración obligada para los más grandes bancos de inversión del mundo, los

cuales visitan el Banco Central para expresar su confianza y anunciar nuevas inversiones”.

En el evento de apertura estuvieron presentes, además del gobernador, la vicepresidenta y el

superintendente de Valores; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de

Hacienda y Economía, Magín Diaz; el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; asi

como funcionarios y demás representantes del sector financiero.