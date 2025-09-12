SIMV y CADOMCA reconocen al gobernador Valdez Albizu

Las instituciones valoraron su liderazgo en el mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica en el país
Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió un reconocimiento de la Superintendencia
del Mercado de Valores (SIMV) y la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales
(CADOMCA), “por su liderazgo visionario, compromiso con la estabilidad macroeconómica y su
respaldo al desarrollo del mercado de valores, gracias a los cuales se ha consolidado un entorno
competitivo que promueve la inversión, y estimula la innovación financiera en el país”.
El reconocimiento fue entregado por la vicepresidenta, Raquel Peña, y el superintendente del
SIMV, Ernesto Bournigal, quien agradeció el apoyo incondicional de Valdez Albizu para el
desarrollo del mercado de valores de la República Dominicana, en el marco del acto de apertura
de Expo Mercado de Valores 2025, un evento organizado por la SIMV con el propósito de dar a
conocer al público cómo funciona el mercado de capitales dominicano y sus ofertas de inversión.
Valdez Albizu, en su condición, además, de presidente del Consejo Nacional del Mercado de
Valores, expresó tras recibir el reconocimiento, que “es un privilegio haber sido uno de los
precursores del mercado de valores de la República Dominicana, consciente desde un principio
que iba a ser facilitador de un entorno económico sólido para la inversión externa, de gran
atractivo para los capitales que buscan un lugar idóneo como destino de sus recursos, por su
seguridad, rentabilidad y reputación”.
El gobernador resaltó que “este mercado está llamado a ser una de las actividades más
importantes que contribuyen al desarrollo de la nación. Me siento emocionado de haber
sembrado esta semilla hace 21 años, que hoy se ha convertido en un árbol frondoso de riqueza
para el país”.
Asimismo, señaló que “el mercado de capitales de la República Dominicana fue concebido
desde un principio como una fuente y un destino para la innovación financiera, de forma tal, que
hoy podemos decir, sin lugar a duda, que ejerce un liderazgo cada vez más afianzado en la
región, siendo de valoración obligada para los más grandes bancos de inversión del mundo, los
cuales visitan el Banco Central para expresar su confianza y anunciar nuevas inversiones”.
En el evento de apertura estuvieron presentes, además del gobernador, la vicepresidenta y el
superintendente de Valores; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de
Hacienda y Economía, Magín Diaz; el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; asi
como funcionarios y demás representantes del sector financiero.