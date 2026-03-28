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Zona Norte

Semana Santo 2026, Ruta Cero llega a Puerto Plata con un firme llamado a la prevención vial

PERIODICO PRIMICIAS28 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

Puerto Plata. –La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) dio continuidad a la estrategia nacional “Ruta Cero” en la provincia de Puerto Plata, como parte de su despliegue preventivo de cara al asueto de la Semana Santa 2026, con el firme propósito de reducir los accidentes de tránsito y salvar vidas.

La jornada forma parte de un recorrido nacional que impacta distintas provincias del país, llevando un mensaje claro y contundente: cero accidentes, cero muertes y cero lesionados, promoviendo una cultura de responsabilidad, prudencia y respeto a las normas de tránsito.

Durante su desarrollo en Puerto Plata, la DIGESETT ejecuta una serie de acciones preventivas que incluyen charlas educativas, orientación directa en puntos estratégicos, entrega de material informativo y acercamientos con el sector transporte y comunitario, reforzando la conciencia ciudadana en un período de alto desplazamiento vehicular.

La jornada cuenta con el respaldo de autoridades locales, gobernación, organismos de socorro y representantes de distintos sectores, quienes se han sumado a este esfuerzo conjunto por preservar vidas y garantizar una movilidad más segura.

Con “Ruta Cero”, la DIGESETT reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera preventiva en todo el territorio nacional, haciendo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y conciencia. Antes de salir, elige la seguridad. Únete a la Ruta Cero

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