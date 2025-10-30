Segunda Brigada del Ejército realizará Marcha de endurecimiento

La Segunda Brigada de Infantería, con asiento en la fortaleza militar General de División «Fernando Valerio», ERD., ubicada en Santiago de los Caballeros, realizará el viernes 31 de Octubre a las 4:30 de la mañana una marcha de endurecimiento de los saldados, conocido en el ámbito militar como «vivaque».

Esta acividad será encabezada por el comandante de la Segunda Brigada de infanteria, general de brigada, Freddy F. Soto Thormann ERD..

Esta marcha es de suma importancia,ya que constituye, una estrategia vital en la logística militar para garantizar la supervivencia y operatividad de las tropas en cualquier situación, por lo que se realiza varias veces al año.

En ese sentido, el general Soto Thormann, junto a los miembros de la brigada partiran desde la explanada de la mismas y recorreran varios sectores de Santiago.

Cabe señalar que, La Segunda Brigada informa a la ciudadania de Santiago , para que cuando vean a los militares no tenga preocupación alguna por su presencia en las calles de la ciudad.

El organismo castrense lo hace de público conocimiento para que la ciudadanía no se «alarme» por la presencia militar tanto en Santiago como en otras localidades de esta provincia por donde pudiera estar la presencia de los soldados

