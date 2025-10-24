SECCIONAL CDP FLORIDA CENTRAL, PALABRAS DE LA SECRETARIA GENERAL SALIENTE, PERIODISTA Y GREMIALISTA ZUNILDA FONDEUR

Amigos y amigas, muchísimas gracias por su grata presencia. La gestión que hoy culmina se caracterizó por la solidaridad y la integración, la dinámica gremial constante, logros tangibles en lo profesional ,económico y social. Me siento muy feliz y agradecida de haber contado con el respaldo de mis colegas y de la comunidad en esta gestión por la que transitamos a lo largo de dos años, período 2023-2025.

Buenas noches:Honorable vice Cónsul Juan Taveras, representante del Estado Dominicano, autoridades del CDP, encabezadas por nuestro presidente recién posesionado maestro y periodista Luis Pérez, al nuevo presidente del IPPP, periodista Gabriel Cruz, Y al expresidente del CDP y del IPPP, soporte de esta seccional desde su creación, destacado periodista Máster Olivo de León; a la Secretaria General entrante periodista Gheidy de la Cruz, ideadora de esta seccional, periodista Mayra La Paz, Pte. de la Comisión Electoral local, Periodista Carlos Márquez, autoridades y líderes locales de esta ciudad de Florida, Distinguidos periodistas del CDP Seccional Florida Central, invitados todos.

Como secretaria general saliente, junto con los demás directivostuvimos el honor de desarrollar una agenda conforme a los mejoresintereses de nuestra seccional y miembros con entusiasmo y compromiso.

Juntos trabajamos por darle continuidad al hermoso proceso de unidad

que desde el nacimiento de la Seccional CDP Florida Central se ha

venido construyendo bajo la visión de la brillante periodista, gremialista, destacada comunicadora social y fundadora Mayra La Paz; persona preocupada y ocupada permanentemente por su fortalecimiento

institucional, en donde el respeto entre todos, la institución y sus

máximas autoridades han primado. Igualmente, el trabajo tesonero en favor de la membresía ha sido el norte, así como la vinculación con la

sociedad de Orlando al más alto nivel, cosa que nos enorgullece.

No hay la menor duda, de que el periodismo es una profesión noble y de gran valor para la sociedad, pues su humanismo y rol de vigilante del

quehacer de los poderes públicos y de todo cuanto ocurra o que pueda

ocurrir le dan su importancia, preponderancia y respeto a nivel

mundial/ global.

Pudimos desarrollar durante este periodo de dos años una intensa agenda, siempre empatizando con nuestros respetables colegas con quienes forjamos un excelente equipo de profesionales de la comunicación compuesto por periodistas comprometidos con nuestro CDP, como: Carlos Márquez, Mayra la Paz, Wanda Rojas, Isabel Cordero y la asesoría de nuestra sucesora Gheidy de la Cruz, así como Francia Arrendell, con la consecución de programas de educación continuada,

diplomados, conferencias, foros digitales con destacadas figuras de la

comunicación y profesionales en distintas áreas del saber.

Así mismo realizamos actividades conjuntas recreativas con otras

organizaciones profesionales hispanas como las tertulias de Orlando y 4

gatos y el Círculo de Locutores Dominicanos en la Florida. Creamos una comisión para ampliar las colaboraciones con el IPPP, cuyo presidente saliente Olivo De León nos orientó y trabajamos con él lo relativo a las necesidades de salud y pensiones de nuestros periodistas.

Reactivamos las finanzas. Hicimos posible que nuestras iniciativas

fueran aprovechadas digitalmente en su mayoría por los Cedepeístas de

nuestra seccional e invitados especiales.

No puedo despedirme sin reconocer primero el apoyo de mis colegas a

nuestra gestión, de mi directiva y el trabajo de la comisión electoral

que se desempeñó tan cordialmente el pasado 29 de agosto, integrado

por los excelentes y experimentados profesionales de la comunicación

compuesto por el connotado periodista Carlos Márquez, el ingeniero Pablo Colón y la licenciada Sarah Márquez.