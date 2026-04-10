Cada estafador deja un rastro; Visa dice lo está detectando

A medida que las estafas aumentan un 22% y se aproximan a los US$1,000 millones de dólares en solo seis meses, la unidad especializada de Visa en detección de estafas trabaja activamente para identificar y desarticular a los defraudadores lo antes posible, contribuyendo así a reducir el riesgo.

SANTO DOMINGO. – Durante el Visa Latin America Trust Summit 2026 celebrado en Miami, Visa reveló que las estafas se han convertido en una de las categorías de fraude al consumidor más grandes y de mayor crecimiento en el mundo, y que cada día son más sofisticadas, más dirigidas y personales.

Entre julio y diciembre de 2025, Visa identificó cerca de US$ 1,000 millones de dólares en actividad fraudulenta vinculada a estafas a través de más de 4,200 comercios, lo que representa un aumento del 22% en comparación con el período de reporte anterior. Detrás de cada una de estas cifras hay una persona real que fue engañada y manipulada.

“Cada vez que alguien acerca una tarjeta, hace clic en ‘comprar’ o envía dinero de forma digital, está depositando su confianza en un sistema que se espera funcione de manera instantánea, sin fricciones y segura. Las personas no deberían tener que pensar como expertos en fraude para comprar en línea o enviar dinero a un familiar. Esa confianza es la base del comercio digital y, en Visa, protegerla es nuestra responsabilidad más importante”, afirmó Paul Fabara, líder Global de Riesgos de Visa.

Los estafadores prosperan escondiéndose a simple vista: se hacen pasar por marcas confiables, aprovechan situaciones cotidianas y toman por sorpresa a consumidores desprevenidos. Pero todo estafador deja un rastro digital y Visa ha creado un equipo cuya misión es seguirlo.

La división de Visa Scam Disruption (VSD) no solo protege a los consumidores de los estafadores, sino que los persigue activamente. Inspirada en operaciones de inteligencia de amenazas de élite, VSD reúne a ingenieros de ciberseguridad, desarrolladores de inteligencia artificial, exmiembros de las fuerzas públicas, profesionales con formación militar y expertos en visualización de datos. Equipado con herramientas de inteligencia artificial generativa, tecnología propietaria y datos incomparables a nivel de red, el equipo identifica patrones, conecta los puntos y ayuda a detectar y desarticular operaciones de estafa.

Un caso ilustrativo de estafa en el sector de viajes

Viajeros en México comenzaron a reportar un patrón preocupante: eran presionados para realizar pagos con tarjeta por servicios de taxi y hotel, con frecuencia después de que su tarjeta fuera retirada de su vista o ante exigencias urgentes por parte de los proveedores de servicios. En este caso ilustrativo, algunos pagos se procesaban a través de lo que parecía ser una plataforma de viajes legítima, pero algo no estaba bien. Los bancos detectaron la actividad sospechosa y alertaron a Visa, momento en que VSD entró en acción.

Al analizar los datos de transacciones y cruzarlos con información de acceso público, VSD identificó que varios pequeños comercios que operaban bajo la plataforma de pagos legítima la utilizaban como fachada para cometer fraude. Las señales eran claras: patrones de transacción inusuales, tasas de rechazo anormalmente altas y comportamientos fraudulentos que ningún negocio legítimo podría justificar. Como resultado, VSD identificó aproximadamente US$ 67,2 millones de dólares en intentos de fraude y US$ 1,17 millones en fraude confirmado[2].

Visa trabajó con la plataforma de pagos y su socio bancario para implementar un plan formal de remediación, que incluyó la suspensión de comercios de alto riesgo, la introducción de verificación de identidad obligatoria para todas las transacciones con tarjeta, el fortalecimiento del monitoreo de fraude en tiempo real en toda la plataforma, la reducción de los límites de transacción y la implementación de análisis forense diario para detectar cualquier actividad que pudiera pasar desapercibida. El resultado: una importante red de estafas desmantelada, millones en fraude potencial evitado y miles de viajeros protegidos.

La amenaza evoluciona. Nosotros también.

Actualmente, los defraudadores están utilizando inteligencia artificial generativa para hacer que las estafas sean más rápidas, más convincentes y difíciles de detectar. Imagine la estafa descrita anteriormente, pero potenciada: páginas de pago falsas impecables, mensajes automatizados que resultan inquietantemente personales y redes de estafa que se despliegan en múltiples países de la noche a la mañana.

Visa está avanzando más rápido, ampliando la automatización y desplegando herramientas avanzadas de detección. Gracias a ello, VSD identifica estafas con mayor anticipación, responde con mayor rapidez y neutraliza amenazas de manera más eficaz que nunca.

“El objetivo no es solo detener el fraude, sino lograr que el comercio seguro sea fácil. La seguridad no puede ser una función que se incorpore después de que ocurre la innovación; debe evolucionar junto con la forma en que las personas compran, pagan y viven”, señaló Oscar Márquez, jefe regional de Riesgo de Visa América Latina y el Caribe.

Durante los últimos cinco años, Visa ha invertido US$ 13,000 millones de dólares en capacidades de ciberseguridad, prevención del fraude y gestión de riesgos. Si bien ningún sistema puede prevenir todos los casos de fraude, cada persona que acerca, hace clic o desliza una tarjeta merece hacerlo con plena confianza, y ese es un compromiso que Visa reafirma cada día a través de la inversión continua y la colaboración.

Esto es solo una muestra de lo que los equipos de riesgo y seguridad de Visa monitorean y combaten en todo el mundo. El Informe Semestral de Amenazas de Visa – Edición Primavera profundizará en estos temas, abordando nuevas tipologías de fraude, tácticas de estafa impulsadas por inteligencia artificial y las tendencias que están transformando el panorama de riesgos en América Latina y más allá.

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