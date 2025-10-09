Se querellan contra la alcaldesa Carolina Mejía
Santo Domingo, D.N. R.D.
Martes, 6 de octubre de 2025
En el día de hoy fue depositada una querella con constitución en actor civil en contra
de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía por ejecutar autorizaciones de uso
de suelo en el área protegida Cinturón Verde de Santo Domingo, que dicen destruyen
el pulmón ambiental.
El querellante señor Francisco Romeo Roa Jiménez, acusa a la alcaldesa de destruir su
casa, que está en una propiedad de cuatro mil metros cuadrados (4,000m2) en los
Prados de Arroyo Hondo, donde está prohibido la construcción de viviendas
familiarizares y el Ayuntamiento otorgó dos certificaciones de uso de suelo para la
construcción de más de 300 apartamentos de 3 y 4 niveles.
“Son prepotentes y arrogantes, es algo insólito, es algo increíble, que a esta a altura de
juego hayan gente que se presten para no respetar el medio ambiente, con tanto
problemas que tiene el mundo, con este problema de deforestación que tiene
especialmente republica dominicana, y que funcionario del gobierno hagan una
coalición para hacer un desastre de esa naturaleza”, destacó Francisco Romeo a la
prensa, previo al depósito de la querella en las afuera de la Procuraduría General de la
República.
El equipo de abogados que acompaña al querellante, representado por Euren Cuevas
Medina director Ejecutivo de INSAPROMA, manifestó que es una pena que la alcaldesa
Carolina Mejía después de haberle enviado una carta, habérsele intimado mediante
acto de Alguacil y conversar directamente con ella para que revocaran esos permisos,
lo que hizo fue justificarlos, como forma de apoyar la destrucción del pulmón de Santo
Domingo.
Los abogados de INSAPROMA afirmaron que los Certificados de Uso de Suelo y Retiro
de Edificaciones en el Distrito Nacional No. ADN-DPU-2022-0933 para la construcción
del Proyecto Balcones del Cerro en 43,176.90 m2 y el Certificado de Uso de Suelo No.
ADN-DPU-2022-1193 para la construcción del Proyecto Balcones de la Rivera en
18,894.57m2, es un delito ambiental conforme a la legislación ambiental y deben ser
condenados los acusados.
En la querella figuran además el viceministro de Vivienda y Edificaciones Danny Santos
Comprés yel ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paino Henríquez.
La víctima señor Francisco Romeo Roa Jiménez pide justicia, dice con impotencia que
le han arrebatado lo mejor de su vida, su sueño, su tranquilidad y la calidad de vidaque le daba ese lugar a él y su familia, después de haber trabajado por 30 años en
Estados Unidos y viene de retiro para su país y se encuentra con este abuso de poder
que no se imaginaba, dice.