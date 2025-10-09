Se querellan contra la alcaldesa Carolina Mejía

Santo Domingo, D.N. R.D.

Martes, 6 de octubre de 2025

En el día de hoy fue depositada una querella con constitución en actor civil en contra

de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía por ejecutar autorizaciones de uso

de suelo en el área protegida Cinturón Verde de Santo Domingo, que dicen destruyen

el pulmón ambiental.

El querellante señor Francisco Romeo Roa Jiménez, acusa a la alcaldesa de destruir su

casa, que está en una propiedad de cuatro mil metros cuadrados (4,000m2) en los

Prados de Arroyo Hondo, donde está prohibido la construcción de viviendas

familiarizares y el Ayuntamiento otorgó dos certificaciones de uso de suelo para la

construcción de más de 300 apartamentos de 3 y 4 niveles.

“Son prepotentes y arrogantes, es algo insólito, es algo increíble, que a esta a altura de

juego hayan gente que se presten para no respetar el medio ambiente, con tanto

problemas que tiene el mundo, con este problema de deforestación que tiene

especialmente republica dominicana, y que funcionario del gobierno hagan una

coalición para hacer un desastre de esa naturaleza”, destacó Francisco Romeo a la

prensa, previo al depósito de la querella en las afuera de la Procuraduría General de la

República.

El equipo de abogados que acompaña al querellante, representado por Euren Cuevas

Medina director Ejecutivo de INSAPROMA, manifestó que es una pena que la alcaldesa

Carolina Mejía después de haberle enviado una carta, habérsele intimado mediante

acto de Alguacil y conversar directamente con ella para que revocaran esos permisos,

lo que hizo fue justificarlos, como forma de apoyar la destrucción del pulmón de Santo

Domingo.

Los abogados de INSAPROMA afirmaron que los Certificados de Uso de Suelo y Retiro

de Edificaciones en el Distrito Nacional No. ADN-DPU-2022-0933 para la construcción

del Proyecto Balcones del Cerro en 43,176.90 m2 y el Certificado de Uso de Suelo No.

ADN-DPU-2022-1193 para la construcción del Proyecto Balcones de la Rivera en

18,894.57m2, es un delito ambiental conforme a la legislación ambiental y deben ser

condenados los acusados.

En la querella figuran además el viceministro de Vivienda y Edificaciones Danny Santos

Comprés yel ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paino Henríquez.

La víctima señor Francisco Romeo Roa Jiménez pide justicia, dice con impotencia que

le han arrebatado lo mejor de su vida, su sueño, su tranquilidad y la calidad de vidaque le daba ese lugar a él y su familia, después de haber trabajado por 30 años en

Estados Unidos y viene de retiro para su país y se encuentra con este abuso de poder

que no se imaginaba, dice.