SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer supervisión en prevención de lavado de activos

Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología

de supervisión implementada en la prevención de lavado de activos y las herramientas

desarrolladas para su aplicación.

SANTO DOMINIGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del

Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado

de activos y financiamiento del terrorismo.

El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de

vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basado en

riesgos y no sólo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevención del lavado de activos y el

financiamiento del terrorismo se consideran como actividades significativas en la estrategia de

supervisión que aplica la SB.

La asistencia inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a

la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo

participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y

Financiamiento del Terrorismo de la institución.

Por el Banco Mundial, estuvieron en el cierre del proyecto Carolina Rondón, representante

residente en la República Dominicana, Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como por la

consultora Lisa Florkowski. El equipo del organismo internacional resaltó el compromiso sostenido

de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero

nacional.

Asimismo, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución

valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las

capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.

En el marco de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y

representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboración. En la

sesión participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario. También autoridades

competentes, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de coordinador nacional del

sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas

de destrucción masiva.