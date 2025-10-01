- Publicidad -
Reunion con el Banco Mundial
SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer supervisión en prevención de lavado de activos

PERIODICO PRIMICIAS1 de octubre de 2025
2 1 minuto de lectura

Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología
de supervisión implementada en la prevención de lavado de activos y las herramientas
desarrolladas para su aplicación.
SANTO DOMINIGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del
Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.

Reunion con el Banco Mundial

El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de
vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basado en
riesgos y no sólo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevención del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo se consideran como actividades significativas en la estrategia de
supervisión que aplica la SB.

Reunion con el Banco Mundial

La asistencia inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a
la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo
participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo de la institución.
Por el Banco Mundial, estuvieron en el cierre del proyecto Carolina Rondón, representante
residente en la República Dominicana, Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como por la
consultora Lisa Florkowski. El equipo del organismo internacional resaltó el compromiso sostenido
de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero
nacional.
Asimismo, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución
valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las
capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.
En el marco de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y
representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboración. En la
sesión participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario. También autoridades
competentes, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de coordinador nacional del
sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas
de destrucción masiva.

