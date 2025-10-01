SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer supervisión en prevención de lavado de activos
Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulación local, la metodología
de supervisión implementada en la prevención de lavado de activos y las herramientas
desarrolladas para su aplicación.
SANTO DOMINIGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una asistencia técnica del
Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.
El programa se enmarca en los esfuerzos de la institución para robustecer sus mecanismos de
vigilancia y alerta temprana con la implementación de un modelo de supervisión basado en
riesgos y no sólo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevención del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo se consideran como actividades significativas en la estrategia de
supervisión que aplica la SB.
La asistencia inició en marzo de este año, con varias sesiones virtuales, y concluyó con una visita a
la sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo
participaron integrantes de los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo de la institución.
Por el Banco Mundial, estuvieron en el cierre del proyecto Carolina Rondón, representante
residente en la República Dominicana, Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, así como por la
consultora Lisa Florkowski. El equipo del organismo internacional resaltó el compromiso sostenido
de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero
nacional.
Asimismo, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución
valora altamente el acompañamiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las
capacidades de la organización y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.
En el marco de esta iniciativa se realizó un intercambio con autoridades nacionales y
representantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboración. En la
sesión participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario. También autoridades
competentes, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su rol de coordinador nacional del
sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas
de destrucción masiva.