San Lázaro se afianza en la cima del grupo B al ganarle a Bameso en el TBS Distrito 2025

SANTO DOMINGO, RD.- El club San Lázaro se salió “debajo de una patana” para adjudicarse la victoria este miercoles sobre Bameso, 71-69, en el choque que cerró las acciones del día en la continuación de la serie regular del TBS Distrito 2025.

El partido se celebró en el Palacio del Voleibol Ricardo -Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los lazareños dominaban el marcador 71-69 cuando en una ofensiva bamesiana con 6:1 segundos de juego, tras varios movimientos de dribleo el refuerzo norteamericano Quentin Peterson se elevó en un lance desde el arco de tres y recibió la falta personal de Randy Bautista para irse a la línea de lances libres con tres intentos al aro para ejecutar, que de haberlo encestado pudo significar el triunfo de Bameso con 1:1 segundos de juego, pero falló los tres tiros.

Al ganarle el conjunto de Jovo Bonito a Bameso, se afianzó en el primer lugar del grupo B con foja de 6-2, y se le va arriba por 2.0 partidos a Bameso y Rafael Barias que figuran empatados en el segundo puesto con registro de 4-4, aunque ya estos tres combinados tienen su pase activo para la Fase de Eliminación, que dejó fuera a El Millón, que tiene récord de 1-7.

En el otro grupo, el A, el club San Carlos es el primero en clasificar con el mejor récord del torneo, 6-2, mientras que el Mauricio Báez está empate con 4-4 en la segunda posición con Los Prados, y Huellas del Siglo (3-5), se disputan las dos plazas faltantes.

Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular.

Ángel Núñez fue el más destacado en la ofensiva con un doble-doble de 15 puntos y 10 rebotes, el refuerzo santiagues Victor Liz tuvo 12 tantos más ocho balones capturados, AJ Bramah 12 y Edgar Tejeda aportó 10.

Por Bameso, Peterson anotó 26 puntos, Jean Carlos Quezada 13 unidades con seis rebotes y Miguel Simón coló 10 más nueve balones atrapados.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Juegos del viernes

El TBS Distrito 2025 está en una semana crucial, la penúltima de la serie regular, donde podrán definirse varias clasificaciones en su 17va actividad en general, del total de 20 jornadas.

Un doble choque caracteriza esta jornada a partir de las 7:00 de la noche, Mauricio Báez frente a Los Prados, y a las 9:00, Huellas del Siglo contra San Carlos, del grupo A.