Salvador Holguín advierte al presidente Luis Abinader que el “cártel eléctrico” heredado de los gobiernos del PLD está desestabilizando su gobierno y el país

Santo Domingo, R.D. — El periodista y empresario de la comunicación Salvador Holguín volvió a lanzar una fuerte advertencia al presidente Luis Abinader, tras el apagón nacional ocurrido recientemente, señalando que el mandatario debe actuar con urgencia en el sector eléctrico para evitar mayores daños políticos y sociales.

Holguín recordó que el pasado 16 de agosto de 2025 le advirtió al jefe de Estado, de buena fe y con preocupación, que debía “poner a rodar cabezas” en el sector eléctrico de su gobierno para evitar llegar a una crisis energética como la que se registró con el reciente blackout nacional. “Hace poco le recomendé al señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, de muy buena fe y con mucha preocupación, que pusiera a rodar cabezas en el sector eléctrico de su gobierno para evitar llegar al blackout o apagón nacional de ayer… pero no me escuchó. Hoy ese tema sigue siendo un dolor de cabeza y un problema para su gobierno y, por ende, para el país. ¡Nos estamos jodiendo todos!”, expresó Holguín.

El comunicador señaló que dentro del sistema eléctrico nacional opera un “cártel eléctrico” heredado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que continúa ocupando posiciones claves en las empresas distribuidoras de electricidad (Edes). “Presidente Abinader, le habla su amigo y hermano Salvador Holguín, que nunca le ha engañado ni le ha fallado. Escuche, por favor: disuelva ese cártel eléctrico que opera en las Edes desde los gobiernos del PLD. Esa gente no es suya, sino de sus intereses económicos y empresariales; le están destruyendo su obra de gobierno. Si no lo hace, la historia no lo absolverá”, enfatizó.

Holguín afirmó que el mandatario ha cometido el error de mantener en su administración a los mismos responsables de la crisis y disfuncionalidad del sistema eléctrico que los gobiernos del PLD —encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina— no pudieron resolver durante 20 años de gestión. “Hermano Luis Abinader, no sé por qué no te das cuenta de que en el sector eléctrico debes hacer rodar cabezas; si no lo haces, te van a desestabilizar y desfigurar tu gobierno. Lamentablemente, has dejado en tu administración a los mismos responsables de los problemas energéticos del país”, advirtió.

Las declaraciones del comunicador se producen en medio del debate público generado tras el apagón nacional, que ha puesto en evidencia las debilidades del sistema eléctrico y la necesidad de una reestructuración profunda del sector.

